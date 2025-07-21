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Путин отметил двукратный рост экспорта из Удмуртии

Путин отметил двукратный рост экспорта из Удмуртии - 21.07.2025, ПРАЙМ

Путин отметил двукратный рост экспорта из Удмуртии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым отметил двукратный рост экспорта из республики по сравнению с 2023 годом. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T14:28+0300

2025-07-21T14:28+0300

2025-07-21T14:28+0300

экономика

россия

удмуртия

владимир путин

экспорт

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым отметил двукратный рост экспорта из республики по сравнению с 2023 годом. Глава государства в понедельник провел встречу с Бречаловым в Кремле. В ходе беседы глава Удмуртии рассказал, что предприниматели из республики осваивают новые рынки для экспорта. "В два раза увеличился экспорт по сравнению с 2023 годом?" - заметил Путин. "Очень хорошо. Это за счет каких продуктов?" - добавил президент РФ. Бречалов пояснил, что, к примеру, предприниматели из Удмуртии поставляют в больших объемах сухое молоко в Африку, "открыли для себя" Саудовскую Аравию, Монголию, Юго-Восточную Азию. Глава Удмуртии также сообщил, что бизнес чувствует поддержку со стороны федерального правительства.

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удмуртия

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россия, удмуртия, владимир путин, экспорт