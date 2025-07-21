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Путин отметил двукратный рост экспорта из Удмуртии - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Путин отметил двукратный рост экспорта из Удмуртии
Путин отметил двукратный рост экспорта из Удмуртии - 21.07.2025, ПРАЙМ
Путин отметил двукратный рост экспорта из Удмуртии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым отметил двукратный рост экспорта из республики по сравнению с 2023 годом. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:28+0300
2025-07-21T14:28+0300
экономика
россия
удмуртия
владимир путин
экспорт
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым отметил двукратный рост экспорта из республики по сравнению с 2023 годом. Глава государства в понедельник провел встречу с Бречаловым в Кремле. В ходе беседы глава Удмуртии рассказал, что предприниматели из республики осваивают новые рынки для экспорта. "В два раза увеличился экспорт по сравнению с 2023 годом?" - заметил Путин. "Очень хорошо. Это за счет каких продуктов?" - добавил президент РФ. Бречалов пояснил, что, к примеру, предприниматели из Удмуртии поставляют в больших объемах сухое молоко в Африку, "открыли для себя" Саудовскую Аравию, Монголию, Юго-Восточную Азию. Глава Удмуртии также сообщил, что бизнес чувствует поддержку со стороны федерального правительства.
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россия, удмуртия, владимир путин, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Удмуртия, Владимир Путин, экспорт
14:28 21.07.2025
 
Путин отметил двукратный рост экспорта из Удмуртии

Путин: экспорт из Удмуртии вырос в два раза по сравнению с 2023 годом

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым отметил двукратный рост экспорта из республики по сравнению с 2023 годом.
Глава государства в понедельник провел встречу с Бречаловым в Кремле. В ходе беседы глава Удмуртии рассказал, что предприниматели из республики осваивают новые рынки для экспорта.
"В два раза увеличился экспорт по сравнению с 2023 годом?" - заметил Путин. "Очень хорошо. Это за счет каких продуктов?" - добавил президент РФ.
Бречалов пояснил, что, к примеру, предприниматели из Удмуртии поставляют в больших объемах сухое молоко в Африку, "открыли для себя" Саудовскую Аравию, Монголию, Юго-Восточную Азию. Глава Удмуртии также сообщил, что бизнес чувствует поддержку со стороны федерального правительства.
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ЭкономикаРОССИЯУдмуртияВладимир Путинэкспорт
 
 
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