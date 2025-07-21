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На Украине пожаловались на недостаток средств на производство минометов
На Украине пожаловались на недостаток средств на производство минометов - 21.07.2025, ПРАЙМ
На Украине пожаловались на недостаток средств на производство минометов
Гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался на то, что контракты с украинским министерством обороны на производство минометов... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T12:46+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался на то, что контракты с украинским министерством обороны на производство минометов не были выполнены из-за недостатка средств, сообщает газета New York Times. "Контракты с министерством обороны Украины на производство большего количества минометов... были не выполнены из-за недостатка финансирования", - говорится в публикации, которая ссылается на Бельбаса. Издание также указывает на то, что у Киева нет средств, чтобы самостоятельно разработать и произвести системы ПВО. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил ежегодно выделять 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что министерство финансов страны планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования". Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета.
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Вооружения, Промышленность, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, ВСУ
На Украине пожаловались на недостаток средств на производство минометов
NYT: глава "Украинской бронетехники" жалуется на срыв контрактов с Минобороны
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался на то, что контракты с украинским министерством обороны на производство минометов не были выполнены из-за недостатка средств, сообщает газета New York Times.
"Контракты с министерством обороны Украины на производство большего количества минометов... были не выполнены из-за недостатка финансирования", - говорится в публикации, которая ссылается на Бельбаса.
Издание также указывает на то, что у Киева нет средств, чтобы самостоятельно разработать и произвести системы ПВО.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.
Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил ежегодно выделять 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что министерство финансов страны планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования".
Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета.
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