https://1prime.ru/20250721/ukraina-859747482.html

На Украине пожаловались на недостаток средств на производство минометов

На Украине пожаловались на недостаток средств на производство минометов - 21.07.2025, ПРАЙМ

На Украине пожаловались на недостаток средств на производство минометов

Гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался на то, что контракты с украинским министерством обороны на производство минометов... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T12:46+0300

2025-07-21T12:46+0300

2025-07-21T12:46+0300

вооружения

промышленность

украина

запад

киев

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a5d18032d3d2cf4a0e17b0823bb50d.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался на то, что контракты с украинским министерством обороны на производство минометов не были выполнены из-за недостатка средств, сообщает газета New York Times. "Контракты с министерством обороны Украины на производство большего количества минометов... были не выполнены из-за недостатка финансирования", - говорится в публикации, которая ссылается на Бельбаса. Издание также указывает на то, что у Киева нет средств, чтобы самостоятельно разработать и произвести системы ПВО. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил ежегодно выделять 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что министерство финансов страны планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования". Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета.

https://1prime.ru/20250721/frantsiya-859737415.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, украина, запад, киев, всу