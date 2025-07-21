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В Раде допустили появление на Украине мобильных военкоматов

В Раде допустили появление на Украине мобильных военкоматов - 21.07.2025, ПРАЙМ

В Раде допустили появление на Украине мобильных военкоматов

Военкоматы на Украине могут стать мобильными, считает депутат Верховной рады Федор Вениславский. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T15:21+0300

2025-07-21T15:21+0300

2025-07-21T15:21+0300

украина

рада

всу

военкомат

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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Военкоматы на Украине могут стать мобильными, считает депутат Верховной рады Федор Вениславский. "С точки зрения нормативно-правового обеспечения проблемы не вижу. В законе не предусмотрено, что ТЦК (военкоматы – ред.) должны находиться в четко определенных местах, учитывая целенаправленные удары… Думаю, что мобильные ТЦК на уровне нормативно-правовых актов могут быть согласованы или кабмином, или командованием ВСУ, имеют право на существование", - сказал Вениславский на брифинге, который проводил Media Center Ukraine. В июле 2025 года сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в течение недели были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране". Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Боб" заявлял РИА Новости, что удары по военкоматам на Украине снизят число случаев насильственной мобилизации.

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украина, рада, всу, военкомат