https://1prime.ru/20250721/ukraina-859755056.html
Шмыгаль попросил у союзников Украины средства на покрытие дефицита
Шмыгаль попросил у союзников Украины средства на покрытие дефицита - 21.07.2025, ПРАЙМ
Шмыгаль попросил у союзников Украины средства на покрытие дефицита
Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" стал просить 6 миллиардов долларов для покрытия дефицита средств для военных... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:28+0300
2025-07-21T15:28+0300
2025-07-21T15:28+0300
политика
украина
денис шмыгаль
нато
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" стал просить 6 миллиардов долларов для покрытия дефицита средств для военных закупок в этом году. "Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть дефицит средств на оборонные закупки этого года. Это позволит нам произвести больше FPV-дронов, чтобы удерживать линию (фронта), больше дронов-перехватчиков... и дополнительное оружие для дальнобойных ударов вглубь", - сказал Шмыгаль во время онлайн-встречи группы, трансляция велась в YouTube. Кроме того, он во время встречи просил, чтобы США разрешили закупки систем Patriot и ракет ПВО, а европейские страны предоставили для этого необходимое финансирование. Шмыгаль также призвал союзников Киева учитывать средства для Украины в своих проектах бюджета на следующий год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250721/ukraina-859754916.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, денис шмыгаль, нато, помощь украине
Политика, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, НАТО, помощь Украине
Шмыгаль попросил у союзников Украины средства на покрытие дефицита
Новый минобороны Украины попросил у союзников 6 млрд долларов для военных закупок
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" стал просить 6 миллиардов долларов для покрытия дефицита средств для военных закупок в этом году.
"Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть дефицит средств на оборонные закупки этого года. Это позволит нам произвести больше FPV-дронов, чтобы удерживать линию (фронта), больше дронов-перехватчиков... и дополнительное оружие для дальнобойных ударов вглубь", - сказал Шмыгаль во время онлайн-встречи группы, трансляция велась в YouTube.
Кроме того, он во время встречи просил, чтобы США разрешили закупки систем Patriot и ракет ПВО, а европейские страны предоставили для этого необходимое финансирование.
Шмыгаль также призвал союзников Киева учитывать средства для Украины в своих проектах бюджета на следующий год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Раде допустили появление на Украине мобильных военкоматов