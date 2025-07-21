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Шмыгаль попросил у союзников Украины средства на покрытие дефицита - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Шмыгаль попросил у союзников Украины средства на покрытие дефицита
Шмыгаль попросил у союзников Украины средства на покрытие дефицита - 21.07.2025, ПРАЙМ
Шмыгаль попросил у союзников Украины средства на покрытие дефицита
Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" стал просить 6 миллиардов долларов для покрытия дефицита средств для военных... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:28+0300
2025-07-21T15:28+0300
политика
украина
денис шмыгаль
нато
помощь украине
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" стал просить 6 миллиардов долларов для покрытия дефицита средств для военных закупок в этом году. "Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть дефицит средств на оборонные закупки этого года. Это позволит нам произвести больше FPV-дронов, чтобы удерживать линию (фронта), больше дронов-перехватчиков... и дополнительное оружие для дальнобойных ударов вглубь", - сказал Шмыгаль во время онлайн-встречи группы, трансляция велась в YouTube. Кроме того, он во время встречи просил, чтобы США разрешили закупки систем Patriot и ракет ПВО, а европейские страны предоставили для этого необходимое финансирование. Шмыгаль также призвал союзников Киева учитывать средства для Украины в своих проектах бюджета на следующий год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, денис шмыгаль, нато, помощь украине
Политика, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, НАТО, помощь Украине
15:28 21.07.2025
 
Шмыгаль попросил у союзников Украины средства на покрытие дефицита

Новый минобороны Украины попросил у союзников 6 млрд долларов для военных закупок

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" стал просить 6 миллиардов долларов для покрытия дефицита средств для военных закупок в этом году.
"Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть дефицит средств на оборонные закупки этого года. Это позволит нам произвести больше FPV-дронов, чтобы удерживать линию (фронта), больше дронов-перехватчиков... и дополнительное оружие для дальнобойных ударов вглубь", - сказал Шмыгаль во время онлайн-встречи группы, трансляция велась в YouTube.
Кроме того, он во время встречи просил, чтобы США разрешили закупки систем Patriot и ракет ПВО, а европейские страны предоставили для этого необходимое финансирование.
Шмыгаль также призвал союзников Киева учитывать средства для Украины в своих проектах бюджета на следующий год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
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ПолитикаУКРАИНАДенис ШмыгальНАТОпомощь Украине
 
 
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