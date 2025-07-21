https://1prime.ru/20250721/uoll-strit-859748275.html
Фьючерсы Уолл-стрит растут в сезон корпоративной отчетности
Фьючерсы Уолл-стрит растут в сезон корпоративной отчетности - 21.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут в сезон корпоративной отчетности
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут в сезон корпоративной отчетности, свидетельствуют данные бирж. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:09+0300
2025-07-21T13:09+0300
2025-07-21T13:09+0300
экономика
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут в сезон корпоративной отчетности, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,26%, до 44 654 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,27%, до 23 287,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 351,5 пункта. Крупные американские компании продолжат публиковать свои квартальные финансовые результаты. Так, во вторник о своих показателях сообщат Coca-Cola и General Motors, в среду - Alphabet и Tesla, в четверг - Intel. "Если мы сможем пройти через сезон отчетности без особых провалов - это очень, очень важно на данном этапе, если мы хотим продолжить восходящий импульс, который мы имеем на рынке", - цитирует канал CNBC главу отдела глобальной энергетической стратегии JP Morgan Христьяна Малека (Christyan Malek).
https://1prime.ru/20250721/atr-859745242.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb7e60ef57995b0498556262d8527990.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок
Фьючерсы Уолл-стрит растут в сезон корпоративной отчетности
Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник в сезон корпоративной отчетности
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут в сезон корпоративной отчетности, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,26%, до 44 654 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,27%, до 23 287,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 351,5 пункта.
Крупные американские компании продолжат публиковать свои квартальные финансовые результаты. Так, во вторник о своих показателях сообщат Coca-Cola и General Motors, в среду - Alphabet и Tesla, в четверг - Intel.
"Если мы сможем пройти через сезон отчетности без особых провалов - это очень, очень важно на данном этапе, если мы хотим продолжить восходящий импульс, который мы имеем на рынке", - цитирует канал CNBC главу отдела глобальной энергетической стратегии JP Morgan Христьяна Малека (Christyan Malek).
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом