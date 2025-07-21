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Фьючерсы Уолл-стрит растут в сезон корпоративной отчетности

Фьючерсы Уолл-стрит растут в сезон корпоративной отчетности - 21.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут в сезон корпоративной отчетности

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут в сезон корпоративной отчетности, свидетельствуют данные бирж. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T13:09+0300

2025-07-21T13:09+0300

2025-07-21T13:09+0300

экономика

уолл-стрит

фьючерсы уолл-стрит

рынок

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут в сезон корпоративной отчетности, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,26%, до 44 654 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,27%, до 23 287,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 351,5 пункта. Крупные американские компании продолжат публиковать свои квартальные финансовые результаты. Так, во вторник о своих показателях сообщат Coca-Cola и General Motors, в среду - Alphabet и Tesla, в четверг - Intel. "Если мы сможем пройти через сезон отчетности без особых провалов - это очень, очень важно на данном этапе, если мы хотим продолжить восходящий импульс, который мы имеем на рынке", - цитирует канал CNBC главу отдела глобальной энергетической стратегии JP Morgan Христьяна Малека (Christyan Malek).

https://1prime.ru/20250721/atr-859745242.html

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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок