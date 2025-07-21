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В Узбекистане сообщили о значительном росте внешнеторгового оборота страны

В Узбекистане сообщили о значительном росте внешнеторгового оборота страны - 21.07.2025, ПРАЙМ

В Узбекистане сообщили о значительном росте внешнеторгового оборота страны

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2025 года вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 37 миллиардов долларов,... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T20:06+0300

2025-07-21T20:06+0300

2025-07-21T20:07+0300

экономика

внешнеторговый оборот

рост

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ТАШКЕНТ, 21 июл - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2025 года вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 37 миллиардов долларов, сообщает национальный комитет по статистике страны. "Внешнеторговый оборот республики за январь-июнь 2025 года составил 37,019 миллиарда долларов и увеличился по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 5,123 миллиарда долларов, или на 16,1%", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. По данным комитета, объем экспорта из Узбекистана по итогам января-июня увеличился на 29,1% - до 16,887 миллиарда долларов, импорта – на 7%, до 20,133 миллиарда долларов. Главными экспортным статьями Узбекистана за первую половину текущего года являлись золото (38,4% от общего объема экспорта), промышленные товары (10,9%), продовольственные товары (7,2%). Главными импортными статьями Узбекистана в первой половине текущего года оставались машины и оборудование (32,9%), промтовары (16%), химическая продукция (12,9%). Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2024 года вырос на 3,8% по сравнению с 2023 годом и составил 65,9 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 8,4% - до 26,948 миллиарда долларов, импорта - на 0,8%, до 38,986 миллиарда долларов.

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внешнеторговый оборот, рост