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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 июля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 июля - 21.07.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, уменьшился на 0,5 копейки - до 10,891 рубля, курс доллара вырос на 1,45 копейки, до 78,3274... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T17:22+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, уменьшился на 0,5 копейки - до 10,891 рубля, курс доллара вырос на 1,45 копейки, до 78,3274 рубля, курс евро - на 43,17 копейки, до 91,5138 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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евро, доллар, юань, банк россии
Экономика, евро, доллар, юань, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 июля
Официальный курс юаня на вторник - 10,89 руб, доллара - 78,33 руб, евро - 91,51 руб
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, уменьшился на 0,5 копейки - до 10,891 рубля, курс доллара вырос на 1,45 копейки, до 78,3274 рубля, курс евро - на 43,17 копейки, до 91,5138 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
В "Северстали" рассказали о снижении спроса на сталь при текущей ставке ЦБ