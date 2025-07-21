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В ФРГ начали расследовать попытку сорвать интервью с Вайдель, пишут СМИ

В ФРГ начали расследовать попытку сорвать интервью с Вайдель, пишут СМИ - 21.07.2025, ПРАЙМ

В ФРГ начали расследовать попытку сорвать интервью с Вайдель, пишут СМИ

Полиция в Берлине начала расследование из-за попытки активистов сорвать интервью с сопредседателем правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T20:48+0300

2025-07-21T20:48+0300

2025-07-21T21:24+0300

происшествия

германия

расследование

алиса вайдель

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БЕРЛИН, 21 июл - ПРАЙМ. Полиция в Берлине начала расследование из-за попытки активистов сорвать интервью с сопредседателем правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель, сообщает портал новостной телепередачи Tagesschau немецкого канала ARD. Интервью лидера партии, которое она давала в прямом эфире вечером 20 июля на открытой площадке у реки Шпрее близ правительственного квартала в Берлине, чуть не сорвалось из-за того, что на противоположном берегу собрались активисты так называемого "Центра политической красоты". Протестующие включили громкоговорители с музыкой, громко скандировали речовки и свистели. Несколько раз интервью прерывалось, однако политик осталась до самого его конца. "После акции протеста художественного коллектива "Центра политической красоты" во время летнего интервью ARD с Алисой Вайдель... берлинская полиция возбудила два административных производства. Как сообщила полиция в понедельник, они направлены против 64-летней женщины и 39-летнего мужчины. Основание - акция не была заявлена в установленном порядке", - говорится в сообщении. По данным портала, "Центр политической красоты" в непосредственной близости от места проведения интервью включал громкую музыку с переоборудованного автозака, музыка доносилась из установленной на автобусе акустической системы и была направлена против АдГ. По данным полиции, звуковые помехи нарушили не только ход интервью, но и движение транспорта, и общественный порядок. "Число участников акции полиция оценила примерно в 40 человек", - уточнил портал. Кроме того, по его данным, в правительственном квартале на берегу Шпрее, напротив места проведения интервью, протестовали активистки движения "Бабушки против правых". Руководитель берлинской студии ARD Маркус Прейс, проводивший интервью, отметил, что это было "экстремальное интервью".

https://1prime.ru/20250705/adg-859203634.html

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германия, расследование, алиса вайдель