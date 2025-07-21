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ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам
ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам - 21.07.2025, ПРАЙМ
ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам
ВТБ перед пятничным заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке снизил ставки по рублевым вкладам на 1,2 процентного пункта, максимальная ставка теперь... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:45+0300
2025-07-21T15:45+0300
2025-07-21T15:45+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. ВТБ перед пятничным заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке снизил ставки по рублевым вкладам на 1,2 процентного пункта, максимальная ставка теперь 17,3%, следует из анализа РИА Новости данных в мобильном приложении банка. Согласно данным в онлайн-банке, максимальная ставка в 17,3% доступна по рублевому вкладу сроком на три месяца, на прошлой неделе максимальная ставка по рублевому вкладу составляла 18,5%. Также по данным банка, ставка по рублевому вкладу сроком на четыре месяца составляет 17,1%, на полгода максимальная ставка - 16,6%, на год - 15,5%. Перед этим банк снижал ставки в начале июля, тогда кредитная организация снизила ставки по рублевым вкладам на 0,2-0,57 процентного пункта. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Очередное заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу 25 июля.
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банки, финансы, втб
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ
ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам
ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам на 1,2 процентного пункта
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. ВТБ перед пятничным заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке снизил ставки по рублевым вкладам на 1,2 процентного пункта, максимальная ставка теперь 17,3%, следует из анализа РИА Новости данных в мобильном приложении банка.
Согласно данным в онлайн-банке, максимальная ставка в 17,3% доступна по рублевому вкладу сроком на три месяца, на прошлой неделе максимальная ставка по рублевому вкладу составляла 18,5%.
Также по данным банка, ставка по рублевому вкладу сроком на четыре месяца составляет 17,1%, на полгода максимальная ставка - 16,6%, на год - 15,5%.
Перед этим банк снижал ставки в начале июля, тогда кредитная организация снизила ставки по рублевым вкладам на 0,2-0,57 процентного пункта.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Очередное заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу 25 июля.
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