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Во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине задержали девять рейсов

Во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине задержали девять рейсов - 21.07.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине задержали девять рейсов

Свыше 2,7 тысячи пассажиров во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине ожидают вылета девяти рейсов, задержанных в связи с... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T07:00+0300

2025-07-21T07:00+0300

2025-07-21T07:00+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - ПРАЙМ. Свыше 2,7 тысячи пассажиров во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине ожидают вылета девяти рейсов, задержанных в связи с ограничениями в московских аэропортах, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов сегодня во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны вылеты 9 рейсов в Москву по причине позднего прибытия судов. Отправления ожидают более 2,7 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении. Транспортные прокуроры контролируют обеспечение прав пассажиров и недопущение скопления людей в аэропортах. В зданиях аэровокзалов прокуроры проводят мобильные приемы пассажиров.

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хабаровск

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бизнес, россия, владивосток, хабаровск, сахалин