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Во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине задержали девять рейсов
Во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине задержали девять рейсов - 21.07.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине задержали девять рейсов
Свыше 2,7 тысячи пассажиров во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине ожидают вылета девяти рейсов, задержанных в связи с... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:00+0300
2025-07-21T07:00+0300
2025-07-21T07:00+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - ПРАЙМ. Свыше 2,7 тысячи пассажиров во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине ожидают вылета девяти рейсов, задержанных в связи с ограничениями в московских аэропортах, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов сегодня во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны вылеты 9 рейсов в Москву по причине позднего прибытия судов. Отправления ожидают более 2,7 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.
Транспортные прокуроры контролируют обеспечение прав пассажиров и недопущение скопления людей в аэропортах.
В зданиях аэровокзалов прокуроры проводят мобильные приемы пассажиров.
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Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Хабаровск, Сахалин
Во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине задержали девять рейсов
Во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и Сахалине задержали девять рейсов
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - ПРАЙМ. Свыше 2,7 тысячи пассажиров во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине ожидают вылета девяти рейсов, задержанных в связи с ограничениями в московских аэропортах, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов сегодня во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны вылеты 9 рейсов в Москву по причине позднего прибытия судов. Отправления ожидают более 2,7 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.
Транспортные прокуроры контролируют обеспечение прав пассажиров и недопущение скопления людей в аэропортах.
В зданиях аэровокзалов прокуроры проводят мобильные приемы пассажиров.