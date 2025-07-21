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Во "Внуково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Во "Внуково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 21.07.2025, ПРАЙМ

Во "Внуково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T09:04+0300

2025-07-21T09:04+0300

2025-07-21T09:04+0300

аэропорт внуково

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани. "Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены", - говорится в сообщении. Отмечается, что аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов, добавили в авиагавани.

https://1prime.ru/20250717/vnukovo-859633570.html

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аэропорт внуково