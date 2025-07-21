https://1prime.ru/20250721/vnukovo-859742064.html
Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме - 21.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме
Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:11+0300
2025-07-21T11:11+0300
2025-07-21T11:11+0300
рф
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859741927_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_5029e0e6f1fb004860a001e48911cb81.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань. "Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта", - говорится в сообщении. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей, круглосуточно работает комната матери и ребенка, а также медпункт. Службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме и оперативно предпринимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия, возникшие из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
https://1prime.ru/20250721/vnukovo-859737246.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859741927_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_281a7228bd67a561c22ad2b54ddd48f8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, аэропорт внуково
Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме
Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань.
"Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта", - говорится в сообщении.
Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей, круглосуточно работает комната матери и ребенка, а также медпункт.
Службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме и оперативно предпринимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия, возникшие из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
Во "Внуково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов