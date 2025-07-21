https://1prime.ru/20250721/vnukovo-859742064.html

Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме - 21.07.2025, ПРАЙМ

Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме

Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:11+0300

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рф

аэропорт внуково

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань. "Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта", - говорится в сообщении. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей, круглосуточно работает комната матери и ребенка, а также медпункт. Службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме и оперативно предпринимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия, возникшие из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.

https://1prime.ru/20250721/vnukovo-859737246.html

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рф, аэропорт внуково