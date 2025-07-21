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Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме - 21.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме
Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань. | 21.07.2025, ПРАЙМ
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рф
аэропорт внуково
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань. "Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта", - говорится в сообщении. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей, круглосуточно работает комната матери и ребенка, а также медпункт. Службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме и оперативно предпринимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия, возникшие из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
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рф, аэропорт внуково
РФ, аэропорт Внуково
11:11 21.07.2025
 
Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме

Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме

© РИА НовостиВ аэропорту "Внуково"
В аэропорту Внуково - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань.
"Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта", - говорится в сообщении.
Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей, круглосуточно работает комната матери и ребенка, а также медпункт.
Службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме и оперативно предпринимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия, возникшие из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
% Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Во "Внуково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
09:04
 
РФаэропорт Внуково
 
 
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