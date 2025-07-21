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"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко - 21.07.2025, ПРАЙМ
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"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко
"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко
Заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул рассказал, как пил водку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и о перспективах... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T19:59+0300
2025-07-21T20:23+0300
политика
сша
белоруссия
александр лукашенко
водка
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул рассказал, как пил водку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и о перспективах улучшения отношений стран. "Я выпил две стопки, меня не стошнило, но третьей не пил... Это было весело", - заявил Коул в интервью изданию Politico, добавив, что Лукашенко показался ему умным и находчивым. Как пишет издание, зампредставителя Трампа рассказал, что во время его обеда с Лукашенко белорусский президент произнёс тост за своего американского коллегу, а Коул последовал его примеру и произнёс тост за Лукашенко. "Он (Лукашенко - ред.) действительно хочет улучшить отношения с Соединёнными Штатами", - заявил Коул, добавив, что белорусский лидер, похоже, заинтересован в участии в переговорах по украинскому конфликту.
https://1prime.ru/20250714/kellog-859448123.html
сша
белоруссия
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сша, белоруссия, александр лукашенко, водка
Политика, США, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, водка
19:59 21.07.2025 (обновлено: 20:23 21.07.2025)
 
"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко

Заместитель спецпосланника Трампа Коул рассказал, как пил водку с Лукашенко

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНе все напитки одинаково хороши
Не все напитки одинаково хороши - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул рассказал, как пил водку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и о перспективах улучшения отношений стран.
"Я выпил две стопки, меня не стошнило, но третьей не пил... Это было весело", - заявил Коул в интервью изданию Politico, добавив, что Лукашенко показался ему умным и находчивым.
Как пишет издание, зампредставителя Трампа рассказал, что во время его обеда с Лукашенко белорусский президент произнёс тост за своего американского коллегу, а Коул последовал его примеру и произнёс тост за Лукашенко.
"Он (Лукашенко - ред.) действительно хочет улучшить отношения с Соединёнными Штатами", - заявил Коул, добавив, что белорусский лидер, похоже, заинтересован в участии в переговорах по украинскому конфликту.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Спецпосланник президента США Келлог прибыл с визитом на Украину
14 июля, 09:34
 
ПолитикаСШАБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенководка
 
 
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