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"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко
"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко
Заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул рассказал, как пил водку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и о перспективах... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T19:59+0300
2025-07-21T19:59+0300
2025-07-21T20:23+0300
политика
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул рассказал, как пил водку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и о перспективах улучшения отношений стран. "Я выпил две стопки, меня не стошнило, но третьей не пил... Это было весело", - заявил Коул в интервью изданию Politico, добавив, что Лукашенко показался ему умным и находчивым. Как пишет издание, зампредставителя Трампа рассказал, что во время его обеда с Лукашенко белорусский президент произнёс тост за своего американского коллегу, а Коул последовал его примеру и произнёс тост за Лукашенко. "Он (Лукашенко - ред.) действительно хочет улучшить отношения с Соединёнными Штатами", - заявил Коул, добавив, что белорусский лидер, похоже, заинтересован в участии в переговорах по украинскому конфликту.
https://1prime.ru/20250714/kellog-859448123.html
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Политика, США, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, водка
"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко
Заместитель спецпосланника Трампа Коул рассказал, как пил водку с Лукашенко
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул рассказал, как пил водку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и о перспективах улучшения отношений стран.
"Я выпил две стопки, меня не стошнило, но третьей не пил... Это было весело", - заявил Коул в интервью изданию Politico, добавив, что Лукашенко показался ему умным и находчивым.
Как пишет издание, зампредставителя Трампа рассказал, что во время его обеда с Лукашенко белорусский президент произнёс тост за своего американского коллегу, а Коул последовал его примеру и произнёс тост за Лукашенко.
"Он (Лукашенко - ред.) действительно хочет улучшить отношения с Соединёнными Штатами", - заявил Коул, добавив, что белорусский лидер, похоже, заинтересован в участии в переговорах по украинскому конфликту.
Спецпосланник президента США Келлог прибыл с визитом на Украину