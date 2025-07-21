https://1prime.ru/20250721/vodka-859765158.html

"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко

"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Было весело". Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко

Заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул рассказал, как пил водку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и о перспективах... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T19:59+0300

2025-07-21T19:59+0300

2025-07-21T20:23+0300

политика

сша

белоруссия

александр лукашенко

водка

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул рассказал, как пил водку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и о перспективах улучшения отношений стран. "Я выпил две стопки, меня не стошнило, но третьей не пил... Это было весело", - заявил Коул в интервью изданию Politico, добавив, что Лукашенко показался ему умным и находчивым. Как пишет издание, зампредставителя Трампа рассказал, что во время его обеда с Лукашенко белорусский президент произнёс тост за своего американского коллегу, а Коул последовал его примеру и произнёс тост за Лукашенко. "Он (Лукашенко - ред.) действительно хочет улучшить отношения с Соединёнными Штатами", - заявил Коул, добавив, что белорусский лидер, похоже, заинтересован в участии в переговорах по украинскому конфликту.

https://1prime.ru/20250714/kellog-859448123.html

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сша, белоруссия, александр лукашенко, водка