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По делу о сборах средств для ВСУ арестовали имущество адвоката Pussy Riot

По делу о сборах средств для ВСУ арестовали имущество адвоката Pussy Riot - 21.07.2025, ПРАЙМ

По делу о сборах средств для ВСУ арестовали имущество адвоката Pussy Riot

Суд арестовал имущество адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой в рамках расследования уголовного дела за помощь | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T19:54+0300

2025-07-21T19:54+0300

2025-07-21T19:54+0300

происшествия

арест

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сборы

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Суд арестовал имущество адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой в рамках расследования уголовного дела за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено 21 июля 2025 года", - говорится в карточке уголовного дела. В апреле в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что против Захватова и Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского террористического батальона "Азов"*. В отношении них было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Как рассказывал собеседник агентства, фигуранты размещали в интернете публикации со ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков "Азова". По предварительной информации, Захватов и Соленова находятся за границей. Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.* Террористическая организация, запрещена в России.

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арест, имущество, сборы, всу