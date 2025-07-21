Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
По делу о сборах средств для ВСУ арестовали имущество адвоката Pussy Riot - 21.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250721/vsu-859764845.html
По делу о сборах средств для ВСУ арестовали имущество адвоката Pussy Riot
По делу о сборах средств для ВСУ арестовали имущество адвоката Pussy Riot - 21.07.2025, ПРАЙМ
По делу о сборах средств для ВСУ арестовали имущество адвоката Pussy Riot
Суд арестовал имущество адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой в рамках расследования уголовного дела за помощь | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T19:54+0300
2025-07-21T19:54+0300
происшествия
арест
имущество
сборы
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Суд арестовал имущество адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой в рамках расследования уголовного дела за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено 21 июля 2025 года", - говорится в карточке уголовного дела. В апреле в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что против Захватова и Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского террористического батальона "Азов"*. В отношении них было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Как рассказывал собеседник агентства, фигуранты размещали в интернете публикации со ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков "Азова". По предварительной информации, Захватов и Соленова находятся за границей. Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://1prime.ru/20250720/razgrom-859726588.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
арест, имущество, сборы, всу
Происшествия, арест, имущество, сборы, ВСУ
19:54 21.07.2025
 
По делу о сборах средств для ВСУ арестовали имущество адвоката Pussy Riot

Портал судов: по делу о сборах для ВСУ арестовали имущество адвоката Pussy Riot

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Суд арестовал имущество адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой в рамках расследования уголовного дела за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Удовлетворено 21 июля 2025 года", - говорится в карточке уголовного дела.
В апреле в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что против Захватова и Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского террористического батальона "Азов"*. В отношении них было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).
Как рассказывал собеседник агентства, фигуранты размещали в интернете публикации со ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков "Азова". По предварительной информации, Захватов и Соленова находятся за границей.
Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
"Ситуация критическая": ВСУ стоит готовиться к разгрому, считает Дубинский
Вчера, 17:30
 
ПроисшествияарестимуществосборыВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала