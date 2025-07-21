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ВТБ начал перевод розничных клиентов РНКБ в свою систему

ВТБ начал перевод розничных клиентов РНКБ в свою систему - 21.07.2025, ПРАЙМ

ВТБ начал перевод розничных клиентов РНКБ в свою систему

ВТБ начал переводить банковские продукты и счета розничных клиентов присоединенного РНКБ в свою инфраструктуру, говорится в сообщении ВТБ. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:28+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. ВТБ начал переводить банковские продукты и счета розничных клиентов присоединенного РНКБ в свою инфраструктуру, говорится в сообщении ВТБ. "ВТБ начал переводить банковские продукты и счета розничных клиентов экс-РНКБ в инфраструктуру объединенного банка", - сообщает банк. Отмечается, что перевод будет проходить поэтапно, и до конца 2025 года все 2 миллиона клиентов крымского банка полностью перейдут в ВТБ. Пресс-служба банка сообщает, что на первом этапе миграция затронет только владельцев текущих счетов и дебетовых карт. В дальнейшем в ВТБ будут перенесены депозиты, кредиты и другие продукты. Эскроу-счета клиентов уже переведены в систему ВТБ. В ВТБ пояснили, что за день до переноса продуктов каждый клиент получит смс или пуш-уведомление с пояснениями, также вся информация будет доступна в мобильном приложении присоединенного РНКБ. "Мы переходим к ключевому этапу интеграции - переводу розничных продуктов наших клиентов в систему ВТБ. Для комфортного перехода мы заранее информируем о каждом шаге: отправляем смс или пуш с инструкциями и делаем все, чтобы процесс был понятным и быстрым", - приводится в сообщении комментарий управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого. Также после перевода сведения о всех ранее открытых банковских продуктах клиента будут автоматически отображаться в мобильном приложении и веб-версии "ВТБ Онлайн". "Вместе с продуктами мигрируют автоплатежи и шаблоны в адрес договорных поставщиков, остальные автоплатежи и шаблоны клиентам нужно будет настроить в ВТБ самостоятельно", - говорится в сообщении. Процесс присоединения крупнейшего банка Крыма РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. С 12 июня ВТБ продолжил обслуживание клиентов в привычных для крымчан и севастопольцев офисах. При этом дебетовые и кредитные карты РНКБ работают как карты ВТБ до окончания срока действия. ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в середине июня, с этого момента обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под единым брендом ВТБ.

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втб, рнкб, банки, финансы