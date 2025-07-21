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ВТП: потери российского рынка привели к банкротствам предприятий

ВТП: потери российского рынка привели к банкротствам предприятий - 21.07.2025, ПРАЙМ

ВТП: потери российского рынка привели к банкротствам предприятий

Потеря российского рынка была очень существенной для немецкого бизнеса, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране,... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T05:47+0300

2025-07-21T05:47+0300

2025-07-21T05:47+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Потеря российского рынка была очень существенной для немецкого бизнеса, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. "Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране",- сказал он. "Как после потери долгосрочных контрактов, компаниям выживать, платить зарплату рабочим? Люди оказываются на улице, садятся на Bürgergeld",- добавил собеседник агентства. Бюргергельт - это социальное пособие в Германии, которое выплачивается лицам, не имеющим достаточного дохода для покрытия своих основных жизненных потребностей, либо не имеющим работы и ищущих ее, пояснил Эбергардт. "А ведь это деньги, которые выплачивает людям государство, что влияет, в конце концов, оказывает давление на бюджет страны",- заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, германия