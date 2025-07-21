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ВТП: потери российского рынка привели к банкротствам предприятий
ВТП: потери российского рынка привели к банкротствам предприятий - 21.07.2025, ПРАЙМ
ВТП: потери российского рынка привели к банкротствам предприятий
Потеря российского рынка была очень существенной для немецкого бизнеса, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T05:47+0300
2025-07-21T05:47+0300
2025-07-21T05:47+0300
бизнес
россия
германия
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Потеря российского рынка была очень существенной для немецкого бизнеса, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.
"Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране",- сказал он.
"Как после потери долгосрочных контрактов, компаниям выживать, платить зарплату рабочим? Люди оказываются на улице, садятся на Bürgergeld",- добавил собеседник агентства.
Бюргергельт - это социальное пособие в Германии, которое выплачивается лицам, не имеющим достаточного дохода для покрытия своих основных жизненных потребностей, либо не имеющим работы и ищущих ее, пояснил Эбергардт.
"А ведь это деньги, которые выплачивает людям государство, что влияет, в конце концов, оказывает давление на бюджет страны",- заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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бизнес, россия, германия
ВТП: потери российского рынка привели к банкротствам предприятий
Глава Bavaria-Bau Эбергардт: потеря российского рынка привела к банкротствам предприятий
МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Потеря российского рынка была очень существенной для немецкого бизнеса, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.
"Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране",- сказал он.
"Как после потери долгосрочных контрактов, компаниям выживать, платить зарплату рабочим? Люди оказываются на улице, садятся на Bürgergeld",- добавил собеседник агентства.
Бюргергельт - это социальное пособие в Германии, которое выплачивается лицам, не имеющим достаточного дохода для покрытия своих основных жизненных потребностей, либо не имеющим работы и ищущих ее, пояснил Эбергардт.
"А ведь это деньги, которые выплачивает людям государство, что влияет, в конце концов, оказывает давление на бюджет страны",- заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.