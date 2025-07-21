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Польские ВВС и союзные силы приступили к действиям

Польские ВВС и союзные силы приступили к действиям - 21.07.2025, ПРАЙМ

Польские ВВС и союзные силы приступили к действиям

ВВС Польши и союзных сил приведены в действие на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T04:38+0300

2025-07-21T04:38+0300

2025-07-21T04:38+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. ВВС Польши и союзных сил приведены в действие на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. "Польские и союзные военно-воздушные силы приступили к действиям, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования. Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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россия, общество , рф, польша, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, минобороны рф