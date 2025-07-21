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Газету WSJ наказали за статью о письме Трампа Эпштейну, сообщили СМИ - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Газету WSJ наказали за статью о письме Трампа Эпштейну, сообщили СМИ
Газету WSJ наказали за статью о письме Трампа Эпштейну, сообщили СМИ - 21.07.2025, ПРАЙМ
Газету WSJ наказали за статью о письме Трампа Эпштейну, сообщили СМИ
Белый дом исключил газету Wall Street Journal из пула журналистов, освещающих предстоящую поездку президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщил портал... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T23:11+0300
2025-07-21T23:12+0300
политика
сша
the wall street journal
дональд трамп
джеффри эпштейн
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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Белый дом исключил газету Wall Street Journal из пула журналистов, освещающих предстоящую поездку президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщил портал Politico со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. Решение последовало за публикацией Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Трамп в 2003 году якобы направил обвиненному в растлении несовершеннолетних финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие рисунок непристойного характера с личной подписью. Сам Трамп подал на издание в суд, обвинив его в клевете. Как отмечали ранее юристы главы государства, Wall Street Journal не опубликовала ни сам рисунок, ни сопроводительное письмо, на которые ссылались авторы статьи. "Как подтвердил апелляционный суд, ни Wall Street Journal, ни какое-либо иное СМИ не имеет гарантированного права на доступ к президенту: ни в Овальном кабинете, ни на борту президентского борта, ни в других рабочих пространствах", - заявила Левитт, слова которой привел портал Politico. Пресс-секретарь добавила, что из-за "ложного и клеветнического поведения" газета не включена в список из 13 СМИ, сопровождающих Трампа в поездке в Шотландию. В WSJ ситуацию пока не прокомментировали. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
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сша, the wall street journal, дональд трамп, джеффри эпштейн
Политика, США, The Wall Street Journal, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
23:11 21.07.2025 (обновлено: 23:12 21.07.2025)
 
Газету WSJ наказали за статью о письме Трампа Эпштейну, сообщили СМИ

Politico: WSJ отстранили от пула президента из-за статьи о письме Трампа Эпштейну

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Белый дом исключил газету Wall Street Journal из пула журналистов, освещающих предстоящую поездку президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщил портал Politico со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
Решение последовало за публикацией Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Трамп в 2003 году якобы направил обвиненному в растлении несовершеннолетних финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие рисунок непристойного характера с личной подписью. Сам Трамп подал на издание в суд, обвинив его в клевете. Как отмечали ранее юристы главы государства, Wall Street Journal не опубликовала ни сам рисунок, ни сопроводительное письмо, на которые ссылались авторы статьи.
"Как подтвердил апелляционный суд, ни Wall Street Journal, ни какое-либо иное СМИ не имеет гарантированного права на доступ к президенту: ни в Овальном кабинете, ни на борту президентского борта, ни в других рабочих пространствах", - заявила Левитт, слова которой привел портал Politico.
Пресс-секретарь добавила, что из-за "ложного и клеветнического поведения" газета не включена в список из 13 СМИ, сопровождающих Трампа в поездке в Шотландию.
В WSJ ситуацию пока не прокомментировали.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
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17 июля, 21:38
 
ПолитикаСШАThe Wall Street JournalДональд ТрампДжеффри Эпштейн
 
 
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