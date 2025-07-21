https://1prime.ru/20250721/yakutiya-859745543.html

Глава республики Саха отметил потенциал Якутии стать лидером золотодобычи

Глава республики Саха отметил потенциал Якутии стать лидером золотодобычи - 21.07.2025, ПРАЙМ

Глава республики Саха отметил потенциал Якутии стать лидером золотодобычи

Якутия, занимающая сейчас второе место среди регионов России по объемам золотодобычи, имеет все возможности стать лидером, заявил журналистам глава республики... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T12:07+0300

2025-07-21T12:07+0300

2025-07-21T12:08+0300

якутия

айсен николаев

золото

добыча золота

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/78/842087848_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_1542252fabaec090448993e49c4a8431.jpg

АЛДАН (Якутия), 21 июл - ПРАЙМ. Якутия, занимающая сейчас второе место среди регионов России по объемам золотодобычи, имеет все возможности стать лидером, заявил журналистам глава республики Айсен Николаев. Золотодобыча в Якутии растет быстрыми темпами, отметил Николаев. Если в 2018 году добыча была чуть меньше 36 тонн, то в 2024 году в регионе было добыто 55 тонн драгоценного металла. "Реализация таких проектов, как у "Селигдара" здесь, в Алдане, позволяют нам в ближайшие годы рассмотреть рубеж в 60 тонн год и даже больше. Якутия сегодня - второй регион в стране по добыче золота, есть возможности стать и лидером", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю запуска золотоизвлекательной фабрики "Хвойное" "Селигдара". "Селигдар" в субботу провел торжественное открытие золотоизвлекательной фабрики "Хвойное" в Якутии. Проектная мощность фабрики – 3 миллиона тонн руды и 2,5 тонны золота в год. Фабрика будет работать по схеме прямого цианирования золота.

https://1prime.ru/20250721/zoloto-859745076.html

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

якутия, айсен николаев, золото, добыча золота, промышленность