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Глава республики Саха отметил потенциал Якутии стать лидером золотодобычи - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Глава республики Саха отметил потенциал Якутии стать лидером золотодобычи
Глава республики Саха отметил потенциал Якутии стать лидером золотодобычи - 21.07.2025, ПРАЙМ
Глава республики Саха отметил потенциал Якутии стать лидером золотодобычи
Якутия, занимающая сейчас второе место среди регионов России по объемам золотодобычи, имеет все возможности стать лидером, заявил журналистам глава республики... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T12:07+0300
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якутия
айсен николаев
золото
добыча золота
промышленность
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АЛДАН (Якутия), 21 июл - ПРАЙМ. Якутия, занимающая сейчас второе место среди регионов России по объемам золотодобычи, имеет все возможности стать лидером, заявил журналистам глава республики Айсен Николаев. Золотодобыча в Якутии растет быстрыми темпами, отметил Николаев. Если в 2018 году добыча была чуть меньше 36 тонн, то в 2024 году в регионе было добыто 55 тонн драгоценного металла. "Реализация таких проектов, как у "Селигдара" здесь, в Алдане, позволяют нам в ближайшие годы рассмотреть рубеж в 60 тонн год и даже больше. Якутия сегодня - второй регион в стране по добыче золота, есть возможности стать и лидером", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю запуска золотоизвлекательной фабрики "Хвойное" "Селигдара". "Селигдар" в субботу провел торжественное открытие золотоизвлекательной фабрики "Хвойное" в Якутии. Проектная мощность фабрики – 3 миллиона тонн руды и 2,5 тонны золота в год. Фабрика будет работать по схеме прямого цианирования золота.
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якутия, айсен николаев, золото, добыча золота, промышленность
ЯКУТИЯ, Айсен Николаев, золото, добыча золота, Промышленность
12:07 21.07.2025 (обновлено: 12:08 21.07.2025)
 
Глава республики Саха отметил потенциал Якутии стать лидером золотодобычи

Николаев: Якутия имеет возможности стать лидером золотодобычи среди регионов России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99% чистоты
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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АЛДАН (Якутия), 21 июл - ПРАЙМ. Якутия, занимающая сейчас второе место среди регионов России по объемам золотодобычи, имеет все возможности стать лидером, заявил журналистам глава республики Айсен Николаев.
Золотодобыча в Якутии растет быстрыми темпами, отметил Николаев. Если в 2018 году добыча была чуть меньше 36 тонн, то в 2024 году в регионе было добыто 55 тонн драгоценного металла.
"Реализация таких проектов, как у "Селигдара" здесь, в Алдане, позволяют нам в ближайшие годы рассмотреть рубеж в 60 тонн год и даже больше. Якутия сегодня - второй регион в стране по добыче золота, есть возможности стать и лидером", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю запуска золотоизвлекательной фабрики "Хвойное" "Селигдара".
"Селигдар" в субботу провел торжественное открытие золотоизвлекательной фабрики "Хвойное" в Якутии. Проектная мощность фабрики – 3 миллиона тонн руды и 2,5 тонны золота в год. Фабрика будет работать по схеме прямого цианирования золота.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
"Селигдар" спрогнозировал мировые цены на золото к концу года
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ЯКУТИЯАйсен Николаевзолотодобыча золотаПромышленность
 
 
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