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Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в начале недели

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в начале недели - 21.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в начале недели

Курс китайской валюты к рублю в понедельник умеренно снижается после трех дней роста, следует из данных Московской биржи. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T14:15+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник умеренно снижается после трех дней роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.06 мск снижался на 7 копеек, до 10,87 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,86-10,92 рубля. В краткосрочной перспективе цель по курсу остается прежней: торговый диапазон 10,8-11,3 рубля за юань остается актуальным, полагает Денис Попов из ПСБ. "На этой неделе рассчитываем на сохранение курса в нижней части этого диапазона, но не исключаем умеренной волатильности котировок", - добавляет он. Любое изменение ключевой ставки ЦБ РФ не изменит расклад сил на валютном рынке, поскольку рублевые безрисковые вложения останутся кратно доходнее валютных, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако стоит учитывать, что нефтегазовые доходы продолжат сокращаться, а экспортерам уже не нужны будут рубли в повышенном объеме для выплат дивидендов. Поэтому ждем плавного снижения курса рубля. Не исключаем, что на этой неделе курс юаня начнет тестировать сильное сопротивление 11 рублей", - добавляет он.

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рынок, торги, рф, алексей антонов, псб