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Юань дешевеет к рублю на Московской бирже в понедельник - 21.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250721/yuan-859760812.html
Юань дешевеет к рублю на Московской бирже в понедельник
Юань дешевеет к рублю на Московской бирже в понедельник - 21.07.2025, ПРАЙМ
Юань дешевеет к рублю на Московской бирже в понедельник
Курс рубля в понедельник растет к юаню, курс китайской валюты опять ушел ниже уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T17:57+0300
2025-07-21T17:57+0300
экономика
юань
рубль
мосбиржа
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник растет к юаню, курс китайской валюты опять ушел ниже уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.40 мск снижается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, или на 0,6%, до 10,88 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,86-10,92 рубля. Доллар на внебиржевом рынке котируется по 78 рублей. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,16 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,184, а на форексе 7,176, то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 0,1%. Курс китайской валюты ушел ниже отметки 10,9 рубля в начале недели за счёт большого предложения юаней. Юаневая ставка денежного рынка остается в отрицательной области уже несколько дней - сегодня она составляет -0,16% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже, а на предыдущих торгах - на -0,31%. "Поддержку курсу рубля может оказывать приближение пика налоговых платежей, когда экспортеры наращивают продажу валюты. На этом фоне для исполнения фискальных обязательств все больше компаний будет продавать иностранную валюту, что временно увеличит ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". В целом курс пока может двигаться в районе 10,8-11 рублей за юань, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Котировки валют к рублю уже почти два месяца совершают разнонаправленные колебательные движения, отмечает Бабин. "У курса юаня диапазон этой консолидации находится в границах 10,78–11,08 рубля. Пока не наблюдается признаков появления драйверов, которые способны нарушить рыночный баланс, что привело бы к его выходу из этого коридора с формированием устойчивого движения", - заключает он.
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юань, рубль, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа
17:57 21.07.2025
 
Юань дешевеет к рублю на Московской бирже в понедельник

Курс юаня к рублю в начале недели снижается на Мосбирже

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник растет к юаню, курс китайской валюты опять ушел ниже уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.40 мск снижается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, или на 0,6%, до 10,88 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,86-10,92 рубля.
Доллар на внебиржевом рынке котируется по 78 рублей.
А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,16 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,184, а на форексе 7,176, то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 0,1%.
Курс китайской валюты ушел ниже отметки 10,9 рубля в начале недели за счёт большого предложения юаней. Юаневая ставка денежного рынка остается в отрицательной области уже несколько дней - сегодня она составляет -0,16% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже, а на предыдущих торгах - на -0,31%.
"Поддержку курсу рубля может оказывать приближение пика налоговых платежей, когда экспортеры наращивают продажу валюты. На этом фоне для исполнения фискальных обязательств все больше компаний будет продавать иностранную валюту, что временно увеличит ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
В целом курс пока может двигаться в районе 10,8-11 рублей за юань, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Котировки валют к рублю уже почти два месяца совершают разнонаправленные колебательные движения, отмечает Бабин.
"У курса юаня диапазон этой консолидации находится в границах 10,78–11,08 рубля. Пока не наблюдается признаков появления драйверов, которые способны нарушить рыночный баланс, что привело бы к его выходу из этого коридора с формированием устойчивого движения", - заключает он.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 июля
17:22
 
ЭкономикаюаньрубльМосбиржа
 
 
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