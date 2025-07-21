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Эксперт: Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить
Эксперт: Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить - 21.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт: Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить
Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить, а в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться, заявил... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:45+0300
2025-07-21T07:45+0300
2025-07-21T07:45+0300
экономика
россия
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запад
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить, а в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.
"На мой взгляд, Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить, что в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться", - отметил Эбергардт.
Во всяком случае немецкий бизнес, по его словам, "все активнее это пытается объяснить политикам".
"Со стороны германского бизнеса я ощущаю такие сигналы. Они слышны, и это не фигура речи. В кулуарах недавно завершившегося Петербургского международного экономического форума немецкая речь звучала очень часто. Такого, признаюсь, давно не было. Немецкий бизнес съехался на ПМЭФ, чтобы воочию почувствовать, понять, что же происходит в России", - подчеркнул Эбергардт.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, мировая экономика, запад
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД
Эксперт: Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить
Глава Bavaria-Bau Эбергардт: Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить, а в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.
"На мой взгляд, Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить, что в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться", - отметил Эбергардт.
Во всяком случае немецкий бизнес, по его словам, "все активнее это пытается объяснить политикам".
"Со стороны германского бизнеса я ощущаю такие сигналы. Они слышны, и это не фигура речи. В кулуарах недавно завершившегося Петербургского международного экономического форума немецкая речь звучала очень часто. Такого, признаюсь, давно не было. Немецкий бизнес съехался на ПМЭФ, чтобы воочию почувствовать, понять, что же происходит в России", - подчеркнул Эбергардт.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.