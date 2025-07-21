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"Нечего даже думать": в Киеве пригрозили Зеленскому после слов о России - 21.07.2025, ПРАЙМ
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"Нечего даже думать": в Киеве пригрозили Зеленскому после слов о России
"Нечего даже думать": в Киеве пригрозили Зеленскому после слов о России - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Нечего даже думать": в Киеве пригрозили Зеленскому после слов о России
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил Владимира Зеленского, что тот может не рассчитывать на передачу замороженных российских активов от... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T08:24+0300
2025-07-21T08:24+0300
политика
украина
владимир зеленский
европа
ес
замороженные российские активы
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил Владимира Зеленского, что тот может не рассчитывать на передачу замороженных российских активов от европейских партнеров Украины."Понятно, что никто не будет трогать эти деньги замороженные. Все же понимают: только тронь, а потом надо будет отдавать. Поэтому никто денег не даст, Зеленский. Это ты зря так думаешь — нечего даже думать про эти 300 миллиардов", — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.Ранее глава киевского режима сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсуждал с иностранными послами на Украине возможные юридические пути использования замороженных российских активов за рубежом.В пятницу заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила, что главными противниками конфискации российских активов в Европе являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. Она также подчеркнула, что тех средств, которые хранятся в Евросоюзе, не хватит для восстановления и модернизации Украины.С момента начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России — примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро сосредоточены в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear, являющейся одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем мира.В МИД России не раз называли заморозку российских активов в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на частные средства, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных активов Западом и отметил возможность России не возвращать средства, которые западные страны держали у себя.
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украина, владимир зеленский, европа, ес, замороженные российские активы
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, ЕС, замороженные российские активы
08:24 21.07.2025
 
"Нечего даже думать": в Киеве пригрозили Зеленскому после слов о России

Соскин: Зеленскому можно не надеяться на передачу Киеву российских активов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил Владимира Зеленского, что тот может не рассчитывать на передачу замороженных российских активов от европейских партнеров Украины.
"Понятно, что никто не будет трогать эти деньги замороженные. Все же понимают: только тронь, а потом надо будет отдавать. Поэтому никто денег не даст, Зеленский. Это ты зря так думаешь — нечего даже думать про эти 300 миллиардов", — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Ранее глава киевского режима сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсуждал с иностранными послами на Украине возможные юридические пути использования замороженных российских активов за рубежом.
В пятницу заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила, что главными противниками конфискации российских активов в Европе являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. Она также подчеркнула, что тех средств, которые хранятся в Евросоюзе, не хватит для восстановления и модернизации Украины.
С момента начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России — примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро сосредоточены в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear, являющейся одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем мира.
В МИД России не раз называли заморозку российских активов в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на частные средства, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных активов Западом и отметил возможность России не возвращать средства, которые западные страны держали у себя.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕВРОПАЕСзамороженные российские активы
 
 
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