https://1prime.ru/20250721/zelenskiy-859742472.html
Во Франции раскрыли жуткую ложь Зеленского о происходящем в зоне СВО
Во Франции раскрыли жуткую ложь Зеленского о происходящем в зоне СВО - 21.07.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли жуткую ложь Зеленского о происходящем в зоне СВО
Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно занижает число погибших солдат Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале французской газеты Le... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:16+0300
2025-07-21T11:16+0300
2025-07-21T11:16+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно занижает число погибших солдат Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале французской газеты Le Monde."В феврале президент Владимир Зеленский говорил о более чем 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских солдатах с февраля 2022 года, не говоря уже о "десятках тысяч", пропавших без вести или удерживаемых в плену у россиян", - сказано в публикации.В издании отметили, что, в действительности, количество погибших намного выше. Кроме того, на Украине столкнулись с проблемой нехватки мест на кладбищах, из-за чего местные власти вынуждены искать новые территория под захоронения, заключили в газете.
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украина, франция, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский
Во Франции раскрыли жуткую ложь Зеленского о происходящем в зоне СВО
Le Monde: число погибших солдат ВСУ гораздо выше, чем сообщает Зеленский
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно занижает число погибших солдат Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале французской газеты Le Monde.
"В феврале президент Владимир Зеленский говорил о более чем 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских солдатах с февраля 2022 года, не говоря уже о "десятках тысяч", пропавших без вести или удерживаемых в плену у россиян", - сказано в публикации.
В издании отметили, что, в действительности, количество погибших намного выше. Кроме того, на Украине столкнулись с проблемой нехватки мест на кладбищах, из-за чего местные власти вынуждены искать новые территория под захоронения, заключили в газете.
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