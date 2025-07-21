https://1prime.ru/20250721/zelenskiy-859742472.html

Во Франции раскрыли жуткую ложь Зеленского о происходящем в зоне СВО

Во Франции раскрыли жуткую ложь Зеленского о происходящем в зоне СВО - 21.07.2025, ПРАЙМ

Во Франции раскрыли жуткую ложь Зеленского о происходящем в зоне СВО

Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно занижает число погибших солдат Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале французской газеты Le... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:16+0300

2025-07-21T11:16+0300

2025-07-21T11:16+0300

политика

украина

франция

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно занижает число погибших солдат Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале французской газеты Le Monde."В феврале президент Владимир Зеленский говорил о более чем 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских солдатах с февраля 2022 года, не говоря уже о "десятках тысяч", пропавших без вести или удерживаемых в плену у россиян", - сказано в публикации.В издании отметили, что, в действительности, количество погибших намного выше. Кроме того, на Украине столкнулись с проблемой нехватки мест на кладбищах, из-за чего местные власти вынуждены искать новые территория под захоронения, заключили в газете.

https://1prime.ru/20250721/zelenskiy-859735569.html

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украина, франция, владимир зеленский