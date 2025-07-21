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"Есть решение": Зеленский заявил о планах Франции делать дроны на Украине

"Есть решение": Зеленский заявил о планах Франции делать дроны на Украине - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Есть решение": Зеленский заявил о планах Франции делать дроны на Украине

Владимир Зеленский сообщил о решении французских компаний начать производство дронов на территории Украины. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T17:19+0300

2025-07-21T17:19+0300

2025-07-21T17:19+0300

вооружения

владимир зеленский

украина

франция

всу

дроны

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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о решении французских компаний начать производство дронов на территории Украины."Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине", - написал глава киевского режима в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро. Ранее, 21 июня, Зеленский объявил о планах открыть линии по производству вооружений в нескольких европейских странах. Украинский телеканал "Общественное" уточнил, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Кроме того, советник главы киевского режима по стратегическим вопросам Александр Камышин в начале июля сообщил, что первая партия оружия для Украины, вероятно, будет выпущена на заводе в Дании в 2026 году.Зеленский также отмечал, что лишь 40% вооружений, используемых Вооруженными силами Украины на фронте, произведены внутри страны. Во время саммита НАТО в Гааге он обращался с очередной просьбой о финансировании закупок оружия, указывая на недостаточное финансирование 40% украинского оборонного производства.В свою очередь Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО напрямую в боевые действия, являясь по сути "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут расцениваться как законная цель для российских сил. В Кремле также заявляли, что усиление военной поддержки Украины со стороны Запада не способствует переговорам и в конечном счете понесет негативный эффект.

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владимир зеленский, украина, франция, всу, дроны