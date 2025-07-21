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Золото дорожает на неопределенности вокруг торговой политики США - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Золото дорожает на неопределенности вокруг торговой политики США
Золото дорожает на неопределенности вокруг торговой политики США - 21.07.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на неопределенности вокруг торговой политики США
Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне ожиданий вокруг дальнейшей торговой политики США, следует из биржевых данных и комментариев аналитика. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T08:17+0300
2025-07-21T08:17+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне ожиданий вокруг дальнейшей торговой политики США, следует из биржевых данных и комментариев аналитика. По состоянию на 8.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 6,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,18%, до 3 364,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,13% - до 38,515 доллара за унцию. Рынки внимательно следят за торговыми переговорами США с рядом стран в преддверии введения 1 августа импортных пошлин. По словам аналитиков, отсутствие прогресса положительно скажется на котировках золота. "Чем ближе мы будем приближаться к ключевой дате 1 августа без заключения каких-либо новых торговых сделок, тем больше вероятность того, что золото начнет фантазировать на тему нового рывка к уровню в 3 400 долларов и, возможно, еще дальше", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
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рынок, золото, цены на золото
Экономика, Рынок, золото, цены на золото
08:17 21.07.2025
 
Золото дорожает на неопределенности вокруг торговой политики США

Стоимость золота растет в понедельник на ожиданиях по дальнейшей торговой политике США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне ожиданий вокруг дальнейшей торговой политики США, следует из биржевых данных и комментариев аналитика.
По состоянию на 8.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 6,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,18%, до 3 364,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,13% - до 38,515 доллара за унцию.
Рынки внимательно следят за торговыми переговорами США с рядом стран в преддверии введения 1 августа импортных пошлин. По словам аналитиков, отсутствие прогресса положительно скажется на котировках золота.
"Чем ближе мы будем приближаться к ключевой дате 1 августа без заключения каких-либо новых торговых сделок, тем больше вероятность того, что золото начнет фантазировать на тему нового рывка к уровню в 3 400 долларов и, возможно, еще дальше", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
 
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