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"Селигдар" спрогнозировал мировые цены на золото к концу года - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/zoloto-859745076.html
"Селигдар" спрогнозировал мировые цены на золото к концу года
"Селигдар" спрогнозировал мировые цены на золото к концу года - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Селигдар" спрогнозировал мировые цены на золото к концу года
Полиметаллический холдинг "Селигдар" ожидает к концу 2025 года мировые цены на золото на уровне 3,3-3,4 тысячи долларов за унцию, сообщили журналистам в... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T12:03+0300
2025-07-21T12:03+0300
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АЛДАН (Якутия), 21 июл - ПРАЙМ. Полиметаллический холдинг "Селигдар" ожидает к концу 2025 года мировые цены на золото на уровне 3,3-3,4 тысячи долларов за унцию, сообщили журналистам в пресс-службе компании. "Мы, пожалуй, как и другие золотодобывающие компании, всегда рассчитываем на рост цен на золото. Ожидаем, что цены на золото к концу года будут на уровне 3,3-3,4 тысячи долларов за тройскую унцию при курсе доллара на уровне 94-95 рубля за доллар", - сказали в компании. Там пояснили, что ключевыми драйверами роста цен на золото выступает высокий спрос на металл со стороны центральных банков и инвесторов, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность на фоне военных конфликтов. По состоянию на 11.50 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,46%, до 3 373,75 доллара за тройскую унцию. Мировые цены на золото стали резко расти в прошлом году, установив сразу 40 рекордов, а в первой половине текущего года достигли уже 26 новых исторических максимумов. За этим стояла совокупность факторов, включая ослабление доллара США, ожидание снижения процентных ставок, а также усиление геополитической напряженности, в том числе из-за импортных пошлин США.
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бизнес, сша, comex
Экономика, Бизнес, США, Comex
12:03 21.07.2025
 
"Селигдар" спрогнозировал мировые цены на золото к концу года

"Селигдар" ожидает к концу года цены на золото на уровне 3,3-3,4 тысячи долларов

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© fotolia.com / Scanrail
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АЛДАН (Якутия), 21 июл - ПРАЙМ. Полиметаллический холдинг "Селигдар" ожидает к концу 2025 года мировые цены на золото на уровне 3,3-3,4 тысячи долларов за унцию, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Мы, пожалуй, как и другие золотодобывающие компании, всегда рассчитываем на рост цен на золото. Ожидаем, что цены на золото к концу года будут на уровне 3,3-3,4 тысячи долларов за тройскую унцию при курсе доллара на уровне 94-95 рубля за доллар", - сказали в компании.
Там пояснили, что ключевыми драйверами роста цен на золото выступает высокий спрос на металл со стороны центральных банков и инвесторов, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность на фоне военных конфликтов.
По состоянию на 11.50 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,46%, до 3 373,75 доллара за тройскую унцию.
Мировые цены на золото стали резко расти в прошлом году, установив сразу 40 рекордов, а в первой половине текущего года достигли уже 26 новых исторических максимумов. За этим стояла совокупность факторов, включая ослабление доллара США, ожидание снижения процентных ставок, а также усиление геополитической напряженности, в том числе из-за импортных пошлин США.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Золото дорожает на неопределенности вокруг торговой политики США
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