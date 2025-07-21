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"Селигдар" спрогнозировал мировые цены на золото к концу года

"Селигдар" спрогнозировал мировые цены на золото к концу года - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Селигдар" спрогнозировал мировые цены на золото к концу года

Полиметаллический холдинг "Селигдар" ожидает к концу 2025 года мировые цены на золото на уровне 3,3-3,4 тысячи долларов за унцию, сообщили журналистам в... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T12:03+0300

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2025-07-21T12:03+0300

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АЛДАН (Якутия), 21 июл - ПРАЙМ. Полиметаллический холдинг "Селигдар" ожидает к концу 2025 года мировые цены на золото на уровне 3,3-3,4 тысячи долларов за унцию, сообщили журналистам в пресс-службе компании. "Мы, пожалуй, как и другие золотодобывающие компании, всегда рассчитываем на рост цен на золото. Ожидаем, что цены на золото к концу года будут на уровне 3,3-3,4 тысячи долларов за тройскую унцию при курсе доллара на уровне 94-95 рубля за доллар", - сказали в компании. Там пояснили, что ключевыми драйверами роста цен на золото выступает высокий спрос на металл со стороны центральных банков и инвесторов, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность на фоне военных конфликтов. По состоянию на 11.50 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,46%, до 3 373,75 доллара за тройскую унцию. Мировые цены на золото стали резко расти в прошлом году, установив сразу 40 рекордов, а в первой половине текущего года достигли уже 26 новых исторических максимумов. За этим стояла совокупность факторов, включая ослабление доллара США, ожидание снижения процентных ставок, а также усиление геополитической напряженности, в том числе из-за импортных пошлин США.

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