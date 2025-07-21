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Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию - 21.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота растет на 1,3%, показатель впервые с конца июня превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T16:57+0300
2025-07-21T16:57+0300
2025-07-21T16:57+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1,3%, показатель впервые с конца июня превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 16.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 44,32 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,32%, до 3 402,62 доллара за тройскую унцию. Показатель находится выше отметки в 3 400 долларов впервые с 20 июня.Июльский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,08% - до 39,265 доллара за унцию.
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золото, рынок
Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота поднялась выше 3400 долларов за тройскую унцию впервые с 20 июня
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1,3%, показатель впервые с конца июня превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 44,32 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,32%, до 3 402,62 доллара за тройскую унцию. Показатель находится выше отметки в 3 400 долларов впервые с 20 июня.
Июльский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,08% - до 39,265 доллара за унцию.
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