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Золото рекордно дорожает

Золото рекордно дорожает - 21.07.2025, ПРАЙМ

Золото рекордно дорожает

Цена на золото поднимается в понедельник вечером до рекордных значений на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T18:06+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в понедельник вечером до рекордных значений на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 17.57 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 55,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,64%, до 3 413,5 доллара за тройскую унцию. Показатель находится выше отметки в 3 400 долларов впервые с 20 июня. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,2% - до 39,31 доллара за унцию. По мнению аналитиков, на мировых рынках наблюдается неопределенность вокруг торговых соглашений США об импортных пошлинах с рядом стран, а также вокруг американской макроэкономики. Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла. "Приближающийся срок 1 августа вносит определенную неопределенность на рынок, и это, безусловно, благоприятствует (золоту)", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика High Ridge Futures Дэвида Мегера. Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

https://1prime.ru/20250718/zoloto-859645269.html

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торги, золото