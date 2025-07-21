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Золото рекордно дорожает - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/zoloto-859761299.html
Золото рекордно дорожает
Золото рекордно дорожает - 21.07.2025, ПРАЙМ
Золото рекордно дорожает
Цена на золото поднимается в понедельник вечером до рекордных значений на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T18:06+0300
2025-07-21T18:07+0300
экономика
торги
золото
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в понедельник вечером до рекордных значений на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 17.57 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 55,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,64%, до 3 413,5 доллара за тройскую унцию. Показатель находится выше отметки в 3 400 долларов впервые с 20 июня. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,2% - до 39,31 доллара за унцию. По мнению аналитиков, на мировых рынках наблюдается неопределенность вокруг торговых соглашений США об импортных пошлинах с рядом стран, а также вокруг американской макроэкономики. Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла. "Приближающийся срок 1 августа вносит определенную неопределенность на рынок, и это, безусловно, благоприятствует (золоту)", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика High Ridge Futures Дэвида Мегера. Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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торги, золото
Экономика, Торги, золото
18:06 21.07.2025 (обновлено: 18:07 21.07.2025)
 
Золото рекордно дорожает

Золото рекордно дорожает как защита от неопределенности в мировой экономике

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в понедельник вечером до рекордных значений на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария аналитика.
По состоянию на 17.57 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 55,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,64%, до 3 413,5 доллара за тройскую унцию. Показатель находится выше отметки в 3 400 долларов впервые с 20 июня.
Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,2% - до 39,31 доллара за унцию.
По мнению аналитиков, на мировых рынках наблюдается неопределенность вокруг торговых соглашений США об импортных пошлинах с рядом стран, а также вокруг американской макроэкономики. Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла.
"Приближающийся срок 1 августа вносит определенную неопределенность на рынок, и это, безусловно, благоприятствует (золоту)", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика High Ridge Futures Дэвида Мегера.
Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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