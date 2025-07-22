https://1prime.ru/20250722/-baza-859788760.html
В офисе издания Baza в Москве завершились следственные действия
В офисе издания Baza в Москве завершились следственные действия - 22.07.2025, ПРАЙМ
В офисе издания Baza в Москве завершились следственные действия
Следственные действия в офисе издания Baza в Москве завершились, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:49+0300
2025-07-22T15:49+0300
2025-07-22T15:49+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Следственные действия в офисе издания Baza в Москве завершились, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик. Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, а также в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ. "Следственные действия в офисе завершились", - сказал он.
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россия, москва, издание, следствие
РОССИЯ, МОСКВА, издание, следствие
В офисе издания Baza в Москве завершились следственные действия
Михальчик: в офисе издания Baza в Москве завершились следственные действия
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Следственные действия в офисе издания Baza в Москве завершились, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, а также в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
"Следственные действия в офисе завершились", - сказал он.
Baza сообщила об изъятии компьютеров и документов при обыске