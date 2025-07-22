https://1prime.ru/20250722/aeroflot-859798668.html

"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов по всей маршрутной сети

"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов по всей маршрутной сети - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов по всей маршрутной сети

"Аэрофлот" стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, в данный момент продолжается работа с пассажирами отмененных рейсов, сообщила... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T20:25+0300

2025-07-22T20:25+0300

2025-07-22T20:25+0300

происшествия

аэрофлот

расписание

стабилизация

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, в данный момент продолжается работа с пассажирами отмененных рейсов, сообщила авиакомпания. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты начали входить в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания. "Аэрофлот стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети. В данный момент продолжается работа с пассажирами отмененных вследствие вынужденной корректировки расписания рейсов: возврат денежных средств за неосуществленную перевозку или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета", - говорится в сообщении авиакомпании. В "Аэрофлоте" отметили, что не в силах авиакомпании полностью оградить пассажиров от всех неудобств в условиях вынужденных ограничений для полетов. Подчеркивается, что деятельность компании направлена на обеспечение надежной работы большей части авиатранспортной системы страны и безопасности каждого пассажира.

https://1prime.ru/20250721/aeroflot-859757209.html

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аэрофлот, расписание, стабилизация