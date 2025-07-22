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Российский рынок акций растет утром вторника - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций растет утром вторника
Российский рынок акций растет утром вторника - 22.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет утром вторника
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии вторника - на 0,07%, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2025, ПРАЙМ
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экономика
российский рынок акций
рынок
акции
торги
мосбиржа
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале утренней сессии вторника - на 0,07%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск рос на 0,07%, до 2 823,76 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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российский рынок акций, рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
07:56 22.07.2025
 
Российский рынок акций растет утром вторника

Российский рынок акций растет на 0,07% в начале утренней торговой сессии вторника

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале утренней сессии вторника - на 0,07%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск рос на 0,07%, до 2 823,76 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
 
Экономикароссийский рынок акцийРынокАкцииТоргиМосбиржа
 
 
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