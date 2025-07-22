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Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению - 22.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению и в основную торговую сессию вторника торгуется в легком минусе, удерживаясь выше психологического уровня 2800 пунктов | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T13:00+0300

2025-07-22T13:00+0300

2025-07-22T13:00+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению и в основную торговую сессию вторника торгуется в легком минусе, удерживаясь выше психологического уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.48 мск снижался на 0,25%, до 2814,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,48%, до 1191,85 пункта. Индекс Мосбиржи в утреннюю сессию максимально прибавлял 0,16%, до 2826,27 пункта. В частности, дешевеют бумаги ЮГК (-2,2%), "Русала" (-2,1%), АФК "Система" (-1,1%). Дорожают бумаги "Совкомфлота" (+3%), ВК (+1,2%), НЛМК (+1,8%). Инвесторы уже могли в значительной степени сформировать свои портфели с учетом возможного снижения в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ на два процентных пункта, что косвенно подтверждается вчерашней коррекционной динамикой бумаг компаний, бизнес которых зависит от ставок в экономике, рассуждает Богдан Зварич из ПСБ. "На этом фоне вероятны волны фиксации прибыли по длинным позициям и переход рынка к коррекционному снижению в отсутствие уверенности в силе тренда и возможности прохождения индексом Мосбиржи ближайшего сопротивления, расположенного на уровне 2880 пунктов. Целевым диапазоном на сегодня видим район 2770-2850 пунктов", - добавляет он. Ближайший уровень сопротивления росту лежит в районе 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Для его пробоя нужны новые драйверы, которых пока не наблюдается. На намеченные на этой неделе переговоры Россия - Украина мы не стали бы делать ставки, вряд ли они закончатся каким-то прорывом. Не исключено, что если рынок не получит поводов для роста, то он заляжет в боковик в районе 2800-2850 пунктов в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250722/atr-859779083.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, российский рынок акций