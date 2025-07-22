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Российский рынок акций возвращается к росту во вторник - 22.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250722/aktsii-859792941.html
Российский рынок акций возвращается к росту во вторник
Российский рынок акций возвращается к росту во вторник - 22.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций возвращается к росту во вторник
Российский рынок акций во вторник после разнонаправленных колебаний вернулся к умеренному повышению, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T17:24+0300
2025-07-22T17:24+0300
экономика
российский рынок акций
рынок
торги
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник после разнонаправленных колебаний вернулся к умеренному повышению, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 17.06 мск растёт на 0,35% по отношению к предыдущему закрытию, до 2831,73 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - снижается на 0,2%, до 1195,23 пункта. "Российский рынок акций после позитивного старта снижался и обновил вчерашний минимум. Однако в начале основных торгов наши фондовые индикаторы перешли к быстрому восстановлению и переписали дневную вершину, находясь в небольшом плюсе", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Поначалу давление продолжало оказывать негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля. Однако курс российской валюты вскоре стал активно снижаться, а затем и нефтяные котировки хорошо отскочили от сегодняшних минимумов", - добавляет он. Так, нефть сорта Brent дешевеет на 1,3% до 68,3 доллара за баррель, но максимально во вторник она дорожала до 69,1 доллара. В частности, заметно дорожают бумаги "Совкомфлота" (+4%), "Северстали" (+2,8%), "Норникеля" (+2,7%). Дешевеют бумаги "Позитива" (-1,1%), " Аэрофлота" (-1%), "Ростелекома" (-0,9%). Инвесторы продолжают оценивать последствия новых санкций ЕС и Великобритании в отношении российского нефтяного флота, а также заявления американских властей о возможности введения вторичных пошлин на российскую нефть, считает Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "Несмотря на очередной санкционный пакет и снижение "потолка" цен на российскую нефть, рынок считает эти меры преимущественно символическими для крупных акций. В фокусе внимания остается июльское заседание ЦБ РФ", - добавляет он. Если внешнеполитический фактор не изменится, а также не произойдет серьезных движений на валютном или нефтяном рынках, скорее всего, индекс Мосбиржи до пятничного решения ЦБ продолжит консолидироваться в диапазоне последних двух дней, который может быть расширен до границ 2790–2860 пунктов, резюмирует Бабин.
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российский рынок акций, рынок, торги
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Торги
17:24 22.07.2025
 
Российский рынок акций возвращается к росту во вторник

Российский рынок акций во вторник вернулся к росту после разнонаправленных колебаний

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник после разнонаправленных колебаний вернулся к умеренному повышению, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 17.06 мск растёт на 0,35% по отношению к предыдущему закрытию, до 2831,73 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - снижается на 0,2%, до 1195,23 пункта.
"Российский рынок акций после позитивного старта снижался и обновил вчерашний минимум. Однако в начале основных торгов наши фондовые индикаторы перешли к быстрому восстановлению и переписали дневную вершину, находясь в небольшом плюсе", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
"Поначалу давление продолжало оказывать негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля. Однако курс российской валюты вскоре стал активно снижаться, а затем и нефтяные котировки хорошо отскочили от сегодняшних минимумов", - добавляет он.
Так, нефть сорта Brent дешевеет на 1,3% до 68,3 доллара за баррель, но максимально во вторник она дорожала до 69,1 доллара.
В частности, заметно дорожают бумаги "Совкомфлота" (+4%), "Северстали" (+2,8%), "Норникеля" (+2,7%). Дешевеют бумаги "Позитива" (-1,1%), " Аэрофлота" (-1%), "Ростелекома" (-0,9%).
Инвесторы продолжают оценивать последствия новых санкций ЕС и Великобритании в отношении российского нефтяного флота, а также заявления американских властей о возможности введения вторичных пошлин на российскую нефть, считает Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
"Несмотря на очередной санкционный пакет и снижение "потолка" цен на российскую нефть, рынок считает эти меры преимущественно символическими для крупных акций. В фокусе внимания остается июльское заседание ЦБ РФ", - добавляет он.
Если внешнеполитический фактор не изменится, а также не произойдет серьезных движений на валютном или нефтяном рынках, скорее всего, индекс Мосбиржи до пятничного решения ЦБ продолжит консолидироваться в диапазоне последних двух дней, который может быть расширен до границ 2790–2860 пунктов, резюмирует Бабин.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются
15:15
 
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