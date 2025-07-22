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Российский рынок акций повысился за основную сессию
Российский рынок акций повысился за основную сессию - 22.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций повысился за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,14%, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T19:04+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,14%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,14%, до 2825,61 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,54% до 1191,17 пункта, долларовый РТС повысился на 0,44%, до 1139,90 пункта.
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мосбиржа, торги, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, Торги, российский рынок акций
Российский рынок акций повысился за основную сессию
Мосбиржа: российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,14%
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,14%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,14%, до 2825,61 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,54% до 1191,17 пункта, долларовый РТС повысился на 0,44%, до 1139,90 пункта.
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе