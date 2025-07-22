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Брокерское приложение Совкомбанк Инвестиции вошло в пятерку лучших

Брокерское приложение Совкомбанк Инвестиции вошло в пятерку лучших - 22.07.2025, ПРАЙМ

Брокерское приложение Совкомбанк Инвестиции вошло в пятерку лучших

Совкомбанк Инвестиции занял четвертое место в ежегодном рейтинге инвестиционных приложений от агентства Markswebb, следует из сообщения банка. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T18:24+0300

2025-07-22T18:24+0300

2025-07-22T19:31+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Совкомбанк Инвестиции занял четвертое место в ежегодном рейтинге инвестиционных приложений от агентства Markswebb, следует из сообщения банка. "Второй год подряд мы подтверждаем статус одного из лучших инвестиционных приложений, и на этот раз - с рекордным ростом на 10,6 балла. Уже в ближайшее время клиентов ждут новые возможности, включая доступ к срочному рынку", - сказал руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин.Аналитики Markswebb отметили качественный опыт и самый подробный онбординг (процесс знакомства клиентов с продуктом – ред.) Совкомбанк Инвестиций. К сильным сторонам приложения исследователи также отнесли подробное информирование об особенностях ИИС (индивидуальный инвестсчет), широкие возможности при аналитике портфеля и конкретного инструмента, подробную историю событий по портфелю. Исследование охватило 635 критериев в 12 приложениях крупнейших брокеров. В рейтинг вошли лидеры по числу активных клиентов (данные Мосбиржи и Сравни.ру) и популярности загрузок на Android.

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финансы, технологии, банки, совкомбанк