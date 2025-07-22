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Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области за взятку

Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области за взятку - 22.07.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области за взятку

Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки в особо... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T19:28+0300

2025-07-22T19:28+0300

2025-07-22T20:02+0300

москва

новгородская область

арест

взятка

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куранова", - сказала собеседница агентства.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Вместе с ним по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, он также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки. Местный политический совет Великого Новгорода в соответствии с партийным уставом принял решение о приостановке его членства в партии "Единая Россия".

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москва, новгородская область, арест, взятка