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Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области за взятку
Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области за взятку - 22.07.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области за взятку
Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки в особо... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T19:28+0300
2025-07-22T19:28+0300
2025-07-22T20:02+0300
москва
новгородская область
арест
взятка
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куранова", - сказала собеседница агентства.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Вместе с ним по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, он также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки. Местный политический совет Великого Новгорода в соответствии с партийным уставом принял решение о приостановке его членства в партии "Единая Россия".
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москва, новгородская область, арест, взятка
МОСКВА, Новгородская область, арест, взятка
Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области за взятку
Суд арестовал министра транспорта Новгородской области Куранова за взятку
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куранова", - сказала собеседница агентства.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Вместе с ним по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, он также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки.
Местный политический совет Великого Новгорода в соответствии с партийным уставом принял решение о приостановке его членства в партии "Единая Россия".
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