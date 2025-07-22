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Патрушев призвал открыть порты РФ в Арктике для иностранных круизных судов - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Патрушев призвал открыть порты РФ в Арктике для иностранных круизных судов
Патрушев призвал открыть порты РФ в Арктике для иностранных круизных судов - 22.07.2025, ПРАЙМ
Патрушев призвал открыть порты РФ в Арктике для иностранных круизных судов
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев считает необходимым для развития морского туристического рынка расширить перечень... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:44+0300
2025-07-22T15:44+0300
экономика
николай патрушев
морские порты
иностранные туристы
иностранные суда
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев считает необходимым для развития морского туристического рынка расширить перечень российских портов в Арктике и на Дальнем Востоке, куда могли бы заходить иностранные круизные суда. Сфера морских круизов - одно из быстро растущих сегментов туристского рынка, отметил Патрушев, выступая на заседании Морской коллегии. "До 2020 года в российские моря регулярно заходили иностранные круизные суда, выполняющие рейсы на Дальнем Востоке, а также в Западной Арктике. В настоящее время вновь отмечается повышение интереса к организации круизов по побережью и островам Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России как со стороны иностранных судовладельцев, так и со стороны российских туристических компаний, владеющих или рассматривающих возможность приобретения современных круизных судов под иностранным флагом", - сказал Патрушев. По словам помощника президента, для организации морских круизов наиболее перспективны территории, которые имеют развитую портовую береговую инфраструктуру: на Дальнем Востоке - это Сахалинская область, Камчатский, Приморский и Хабаровский края. К перспективным маршрутам можно отнести дальневосточную круизную линию с отправной точкой во Владивостоке с посещением удаленных мест Приморского края, а также Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Курильских островов, не менее перспективное туристическое направление - организация круизов в арктических морях, добавил Патрушев. "Однако иностранные круизные суда могут заходить в ограниченное количество российских портов и портовых пунктов, при этом треть из них закрыта для схода туристов на берег", - подчеркнул председатель Морской коллегии. Фактически даже при наличии более удобных условий на борту российские и зарубежные туроператоры при использовании судов под иностранным флагом не могут сформировать конкурентоспособный туристический продукт из-за отсутствия возможности посещения наиболее привлекательных для туристов мест на большинстве популярных маршрутов, включая побережье Чукотки, Курильских островов, архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новой Земля, объяснил Патрушев. "В этой связи требуется расширение перечня портов в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов Российской Федерации, входящих в Арктическую зону Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа, разрешенных для захода иностранных туристских судов", - заключил помощник президента.
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николай патрушев, морские порты, иностранные туристы, иностранные суда
Экономика, Николай Патрушев, морские порты, иностранные туристы, иностранные суда
15:44 22.07.2025
 
Патрушев призвал открыть порты РФ в Арктике для иностранных круизных судов

Патрушев: надо открыть больше портов РФ в Арктике для иностранных круизных судов

© РИА Новости . Анна Юдина | Перейти в медиабанк%Арктика
%Арктика - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Анна Юдина
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев считает необходимым для развития морского туристического рынка расширить перечень российских портов в Арктике и на Дальнем Востоке, куда могли бы заходить иностранные круизные суда.
Сфера морских круизов - одно из быстро растущих сегментов туристского рынка, отметил Патрушев, выступая на заседании Морской коллегии.
"До 2020 года в российские моря регулярно заходили иностранные круизные суда, выполняющие рейсы на Дальнем Востоке, а также в Западной Арктике. В настоящее время вновь отмечается повышение интереса к организации круизов по побережью и островам Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России как со стороны иностранных судовладельцев, так и со стороны российских туристических компаний, владеющих или рассматривающих возможность приобретения современных круизных судов под иностранным флагом", - сказал Патрушев.
По словам помощника президента, для организации морских круизов наиболее перспективны территории, которые имеют развитую портовую береговую инфраструктуру: на Дальнем Востоке - это Сахалинская область, Камчатский, Приморский и Хабаровский края. К перспективным маршрутам можно отнести дальневосточную круизную линию с отправной точкой во Владивостоке с посещением удаленных мест Приморского края, а также Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Курильских островов, не менее перспективное туристическое направление - организация круизов в арктических морях, добавил Патрушев.
"Однако иностранные круизные суда могут заходить в ограниченное количество российских портов и портовых пунктов, при этом треть из них закрыта для схода туристов на берег", - подчеркнул председатель Морской коллегии.
Фактически даже при наличии более удобных условий на борту российские и зарубежные туроператоры при использовании судов под иностранным флагом не могут сформировать конкурентоспособный туристический продукт из-за отсутствия возможности посещения наиболее привлекательных для туристов мест на большинстве популярных маршрутов, включая побережье Чукотки, Курильских островов, архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новой Земля, объяснил Патрушев.
"В этой связи требуется расширение перечня портов в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов Российской Федерации, входящих в Арктическую зону Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа, разрешенных для захода иностранных туристских судов", - заключил помощник президента.
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ЭкономикаНиколай Патрушевморские портыиностранные туристыиностранные суда
 
 
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