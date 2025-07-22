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Фондовые индексы АТР торгуются во вторник без единой динамики

Фондовые индексы АТР торгуются во вторник без единой динамики - 22.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются во вторник без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются разнонаправленно, в частности, японский индекс Nikkei 225 снижается... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T08:12+0300

2025-07-22T08:12+0300

2025-07-22T08:12+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются разнонаправленно, в частности, японский индекс Nikkei 225 снижается после итогов выборов в парламент, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,25%, до 3 568,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2 185,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,25%, до 25 057 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,42%, до 3 165,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,11%, до 8 658,8 пункта. В то же время японский Nikkei 225 возобновил торги во вторник после выходного дня накануне и снижался на 0,38%, до 39 666,5 пункта. Инвесторы продолжают оценивать итоги выборов в верхнюю палату парламента Японии, которые стали известны в понедельник. Победил Мунэо Судзуки, выступающий за укрепление отношений с Россией, а правящая коалиция впервые за 70 лет не имеет большинства в обеих палатах парламента. Как передает агентство Блумберг, несмотря на то, что результаты выборов соответствовали ожиданиям, на рынке наблюдаются опасения относительно будущего направления монетарной политики страны, а также курса в области государственных расходов и торговли, что оказывает давление на настроения инвесторов. "Возобновившиеся опасения относительно финансовой устойчивости могут вызвать краткосрочную волатильность японских рисковых активов", - цитирует Блумберг комментарий итогов выборов аналитика по инвестициям Franklin Templeton Institute Кристи Тан (Christy Tan).

https://1prime.ru/20250722/aktsii-859772766.html

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индексы, торги, рынок, азиатско-тихоокеанский регион