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Фондовые индексы АТР закрылись во вторник преимущественно в плюсе - 22.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250722/atr-859779083.html
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник преимущественно в плюсе
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник преимущественно в плюсе - 22.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник преимущественно в плюсе
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли, свидетельствуют данные торгов. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T12:09+0300
2025-07-22T12:09+0300
экономика
рынок
торги
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,62%, до 3 581,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,58%, до 2 188,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,54%, до 25 130,03 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,27%, до 3 169,94 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - увеличился на 0,1%, до 8 677,2 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,11%, до 39 774,92 пункта. Поддержал торги Азии очередной день рекордов в США. В понедельник технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&amp;P 500 вновь обновили исторические рекорды. Гонконгский Hang Seng в ходе торгов поднялся выше 25 100 пунктов впервые с ноября 2021 года, южнокорейский KOSPI - выше 3 220 пунктов впервые с августа 2021 года. Японский индекс начал торги недели после выходного дня в понедельник снижением. Трейдеры оценивали итоги выборов в верхнюю палату парламента Японии, которые стали известны в понедельник. Победил Мунэо Судзуки, выступающий за укрепление отношений с Россией, а правящая коалиция впервые за 70 лет не имеет большинства в обеих палатах парламента. Участники торгов в то же время продолжают следить за ситуацией с торговлей США и возобновлением американским президентом Дональдом Трампом с 1 августа приостановленных ранее пошлин на импорт. "Картина не очень ясна, и все же рынок пошел вверх... Мы должны подождать до 1 августа и после этого еще несколько кварталов, чтобы увидеть, как это отразится на инфляции", - комментирует агентству Блумберг заместитель главы отдела по акциям АТР Прукса Иамтхонгтхонг (Pruksa Iamthongthong). Инвесторы обратили внимание и на макростатистику вторника. Цены производителей (PPI) Южной Кореи в июне в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 0,5%, как и ожидалось, в месячном выражении - поднялись лишь на 0,1%, тогда как прогнозировался рост на 0,2%.
https://1prime.ru/20250722/aktsii-859772766.html
азиатско-тихоокеанский регион
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рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион
12:09 22.07.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник преимущественно в плюсе

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли во вторник

Биржи АТР
Биржи АТР
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,62%, до 3 581,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,58%, до 2 188,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,54%, до 25 130,03 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,27%, до 3 169,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - увеличился на 0,1%, до 8 677,2 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,11%, до 39 774,92 пункта.
Поддержал торги Азии очередной день рекордов в США. В понедельник технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновили исторические рекорды.
Гонконгский Hang Seng в ходе торгов поднялся выше 25 100 пунктов впервые с ноября 2021 года, южнокорейский KOSPI - выше 3 220 пунктов впервые с августа 2021 года.
Японский индекс начал торги недели после выходного дня в понедельник снижением. Трейдеры оценивали итоги выборов в верхнюю палату парламента Японии, которые стали известны в понедельник. Победил Мунэо Судзуки, выступающий за укрепление отношений с Россией, а правящая коалиция впервые за 70 лет не имеет большинства в обеих палатах парламента.
Участники торгов в то же время продолжают следить за ситуацией с торговлей США и возобновлением американским президентом Дональдом Трампом с 1 августа приостановленных ранее пошлин на импорт.
"Картина не очень ясна, и все же рынок пошел вверх... Мы должны подождать до 1 августа и после этого еще несколько кварталов, чтобы увидеть, как это отразится на инфляции", - комментирует агентству Блумберг заместитель главы отдела по акциям АТР Прукса Иамтхонгтхонг (Pruksa Iamthongthong).
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику вторника. Цены производителей (PPI) Южной Кореи в июне в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 0,5%, как и ожидалось, в месячном выражении - поднялись лишь на 0,1%, тогда как прогнозировался рост на 0,2%.
Котировки, сток
Российский рынок акций растет утром вторника
07:56
 
ЭкономикаРынокТоргиАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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