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Эксперт рассказала, что делать при получении денег на карту от незнакомца - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, что делать при получении денег на карту от незнакомца
Эксперт рассказала, что делать при получении денег на карту от незнакомца - 22.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, что делать при получении денег на карту от незнакомца
Под видом небольшого платежа граждан могут втянуть в мошенническую схему. Как действовать, если на карту поступили деньги от незнакомца, агентству "Прайм"... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T02:02+0300
2025-07-22T02:02+0300
мошенничество
финансы
банки
деньги
мошеннические схемы
опора россии
общество
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Под видом небольшого платежа граждан могут втянуть в мошенническую схему. Как действовать, если на карту поступили деньги от незнакомца, агентству "Прайм" рассказала председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Ирина Глушкова.По ее словам, сейчас распространена следующая схема: злоумышленники убеждают, что вам был переведен аванс и для получения суммы, многократно превышающей его, необходимо переслать аванс в двойном размере назад."Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление, что к вам на счет (на карту) поступил платеж неизвестного лица, что вы его не ждали и хотите, чтобы он был отправлен назад", — рассказала Глушкова.В банке могут проинструктировать о дальнейших действиях, уточнят, необходимо ли писать заявление в следственные органы или нет."Цель ваших действий — сделать так, чтобы этот платеж был банком отправлен обратно отправителю. Самостоятельно вы этого сделать не можете, потому что вы не видите платежные реквизиты отправившего вам средства, а банк может это сделать по вашему заявлению. Опасайтесь, мошенников сейчас очень много", — предупредила эксперт.
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финансы, банки, деньги, мошеннические схемы, опора россии, общество
Мошенничество, Финансы, Банки, деньги, мошеннические схемы, Опора России, Общество
02:02 22.07.2025
 
Эксперт рассказала, что делать при получении денег на карту от незнакомца

Эксперт Глушкова: при получении денег от неизвестного необходимо сообщить в банк

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Под видом небольшого платежа граждан могут втянуть в мошенническую схему. Как действовать, если на карту поступили деньги от незнакомца, агентству "Прайм" рассказала председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Ирина Глушкова.
По ее словам, сейчас распространена следующая схема: злоумышленники убеждают, что вам был переведен аванс и для получения суммы, многократно превышающей его, необходимо переслать аванс в двойном размере назад.
"Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление, что к вам на счет (на карту) поступил платеж неизвестного лица, что вы его не ждали и хотите, чтобы он был отправлен назад", — рассказала Глушкова.
В банке могут проинструктировать о дальнейших действиях, уточнят, необходимо ли писать заявление в следственные органы или нет.
"Цель ваших действий — сделать так, чтобы этот платеж был банком отправлен обратно отправителю. Самостоятельно вы этого сделать не можете, потому что вы не видите платежные реквизиты отправившего вам средства, а банк может это сделать по вашему заявлению. Опасайтесь, мошенников сейчас очень много", — предупредила эксперт.
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МошенничествоФинансыБанкиденьгимошеннические схемыОпора РоссииОбщество
 
 
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