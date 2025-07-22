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Эксперт рассказала, что делать при получении денег на карту от незнакомца

Эксперт рассказала, что делать при получении денег на карту от незнакомца - 22.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, что делать при получении денег на карту от незнакомца

Под видом небольшого платежа граждан могут втянуть в мошенническую схему. Как действовать, если на карту поступили деньги от незнакомца, агентству "Прайм"... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T02:02+0300

2025-07-22T02:02+0300

2025-07-22T02:02+0300

мошенничество

финансы

банки

деньги

мошеннические схемы

опора россии

общество

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Под видом небольшого платежа граждан могут втянуть в мошенническую схему. Как действовать, если на карту поступили деньги от незнакомца, агентству "Прайм" рассказала председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Ирина Глушкова.По ее словам, сейчас распространена следующая схема: злоумышленники убеждают, что вам был переведен аванс и для получения суммы, многократно превышающей его, необходимо переслать аванс в двойном размере назад."Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление, что к вам на счет (на карту) поступил платеж неизвестного лица, что вы его не ждали и хотите, чтобы он был отправлен назад", — рассказала Глушкова.В банке могут проинструктировать о дальнейших действиях, уточнят, необходимо ли писать заявление в следственные органы или нет."Цель ваших действий — сделать так, чтобы этот платеж был банком отправлен обратно отправителю. Самостоятельно вы этого сделать не можете, потому что вы не видите платежные реквизиты отправившего вам средства, а банк может это сделать по вашему заявлению. Опасайтесь, мошенников сейчас очень много", — предупредила эксперт.

https://1prime.ru/20250720/moshenniki-859728384.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, деньги, мошеннические схемы, опора россии, общество