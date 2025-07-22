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ГД ввела ограничения на рекламу услуг, связанных с банкротством - 22.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ГД ввела ограничения на рекламу услуг, связанных с банкротством
ГД ввела ограничения на рекламу услуг, связанных с банкротством - 22.07.2025, ПРАЙМ
ГД ввела ограничения на рекламу услуг, связанных с банкротством
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий с 1 января 2026 года ограничения на рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T17:16+0300
2025-07-22T17:16+0300
экономика
госдума
банкротство
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий с 1 января 2026 года ограничения на рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан. Реклама таких услуг не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств. В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ. В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% (в первом чтении – не менее 10%) площади экрана или рекламной площади (пространства). Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, пояснял ранее один из авторов законодательной инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг. В результате граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, тратят дополнительные средства на посреднические услуги, отмечал, в свою очередь, соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он напоминал, что в законодательстве предусмотрены бесплатные механизмы смягчения долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства. Однако в рамках второго чтения из документа была исключена норма, обязывавшая указывать в рекламе услуг, связанных с процедурой банкротства, возможность ее проведения бесплатно. В то же время Госдума поддержала поправки, которые с 1 сентября 2025 года запрещают "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ". Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - в статье, которая посвящена реестру интернет-ресурсов с запрещенной информацией (ведению реестра и ограничению доступа к попавшим в него адресам). При этом запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы. За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность.
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госдума, банкротство
Экономика, Госдума, банкротство
17:16 22.07.2025
 
ГД ввела ограничения на рекламу услуг, связанных с банкротством

ГД приняла закон об установке ограничений на рекламу услуг, связанных с банкротством

© fotolia.com / Temych#Безработица
#Безработица - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© fotolia.com / Temych
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий с 1 января 2026 года ограничения на рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан.
Реклама таких услуг не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств.
В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ.
В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% (в первом чтении – не менее 10%) площади экрана или рекламной площади (пространства).
Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, пояснял ранее один из авторов законодательной инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг.
В результате граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, тратят дополнительные средства на посреднические услуги, отмечал, в свою очередь, соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он напоминал, что в законодательстве предусмотрены бесплатные механизмы смягчения долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства.
Однако в рамках второго чтения из документа была исключена норма, обязывавшая указывать в рекламе услуг, связанных с процедурой банкротства, возможность ее проведения бесплатно.
В то же время Госдума поддержала поправки, которые с 1 сентября 2025 года запрещают "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ".
Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - в статье, которая посвящена реестру интернет-ресурсов с запрещенной информацией (ведению реестра и ограничению доступа к попавшим в него адресам). При этом запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.
За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
ГД приняла закон о регулировании сервисов рассрочки
16:42
 
ЭкономикаГосдумабанкротство
 
 
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