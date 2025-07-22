Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza - 22.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250722/baza-859778130.html
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza - 22.07.2025, ПРАЙМ
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza
Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в Москве на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу, сообщили РИА... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T11:52+0300
2025-07-22T11:54+0300
происшествия
общество
технологии
россия
москва
красноярский край
белгородская область
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859777969_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_2196ba5e82224b1aa936b621ec991b6c.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в Москве на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza. "Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ)", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области силовиками выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, позднее они публиковались в Telegram-канале. "В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники", - подчеркнули в СК.Ранее Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в его офис и в квартиру главреда Глеба Трифонова, связь с которым после этого пропала.
https://1prime.ru/20250703/mvd-859121160.html
москва
красноярский край
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859777969_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_59217373516c65d15e2f7df3979b76f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , технологии, россия, москва, красноярский край, белгородская область, ск рф
Происшествия, Общество , Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Белгородская область, СК РФ
11:52 22.07.2025 (обновлено: 11:54 22.07.2025)
 
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza

В Москве завели дело на полицейских, передававших информацию Telegram-каналу Baza

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве
Здание Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в Москве на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza.
"Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ)", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области силовиками выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, позднее они публиковались в Telegram-канале.
"В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники", - подчеркнули в СК.
Ранее Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в его офис и в квартиру главреда Глеба Трифонова, связь с которым после этого пропала.
Центр обработки данных - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
МВД рассказало о способах мошенничества по IP-адресу
3 июля, 03:19
 
ПроисшествияОбществоТехнологииРОССИЯМОСКВАКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙБелгородская областьСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала