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СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza - 22.07.2025, ПРАЙМ
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza
Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в Москве на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу, сообщили РИА... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T11:52+0300
2025-07-22T11:52+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в Москве на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza. "Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ)", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области силовиками выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, позднее они публиковались в Telegram-канале. "В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники", - подчеркнули в СК.Ранее Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в его офис и в квартиру главреда Глеба Трифонова, связь с которым после этого пропала.
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Происшествия, Общество , Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Белгородская область, СК РФ
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza
В Москве завели дело на полицейских, передававших информацию Telegram-каналу Baza
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в Москве на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza.
"Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ)", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области силовиками выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, позднее они публиковались в Telegram-канале.
"В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники", - подчеркнули в СК.
Ранее Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в его офис и в квартиру главреда Глеба Трифонова, связь с которым после этого пропала.
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