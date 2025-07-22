https://1prime.ru/20250722/baza-859782161.html

Baza сообщила об изъятии компьютеров и документов при обыске

Baza сообщила об изъятии компьютеров и документов при обыске - 22.07.2025, ПРАЙМ

Baza сообщила об изъятии компьютеров и документов при обыске

Telegram-канал Baza сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T13:35+0300

2025-07-22T13:35+0300

2025-07-22T14:46+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Telegram-канал Baza сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе. "Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе "Базы". Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику. Местонахождение главного редактора Глеба Трифонова до сих пор неизвестно. Связи с ним нет. Журналистам не говорят суть претензий, вероятно, обыски связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленных полицейских", - говорится в сообщении.Позднее Telegram-канал уточнил, что Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Связи с ним нет.Около 14:00 несколько сотрудников правоохранительных органов покинули офис Baza в Москве. С собой они унесли несколько коробок и мешков. Что в них было — неизвестно.Ранее редакция сообщала, что полиция пришла с обысками в офис Baza и в квартиру главреда Трифонова. В пресс-службе СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza.

https://1prime.ru/20250722/baza-859778130.html

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