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Baza сообщила об изъятии компьютеров и документов при обыске - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Baza сообщила об изъятии компьютеров и документов при обыске
Baza сообщила об изъятии компьютеров и документов при обыске - 22.07.2025, ПРАЙМ
Baza сообщила об изъятии компьютеров и документов при обыске
Telegram-канал Baza сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T13:35+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Telegram-канал Baza сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе. "Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе "Базы". Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику. Местонахождение главного редактора Глеба Трифонова до сих пор неизвестно. Связи с ним нет. Журналистам не говорят суть претензий, вероятно, обыски связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленных полицейских", - говорится в сообщении.Позднее Telegram-канал уточнил, что Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Связи с ним нет.Около 14:00 несколько сотрудников правоохранительных органов покинули офис Baza в Москве. С собой они унесли несколько коробок и мешков. Что в них было — неизвестно.Ранее редакция сообщала, что полиция пришла с обысками в офис Baza и в квартиру главреда Трифонова. В пресс-службе СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza.
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Происшествия, Технологии, РОССИЯ, РФ, СК РФ
13:35 22.07.2025 (обновлено: 14:46 22.07.2025)
 
Baza сообщила об изъятии компьютеров и документов при обыске

Baza: силовики изымают компьютеры и документы в офисе, связи с главредом нет

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Telegram-канал Baza сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе.
"Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе "Базы". Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику. Местонахождение главного редактора Глеба Трифонова до сих пор неизвестно. Связи с ним нет. Журналистам не говорят суть претензий, вероятно, обыски связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленных полицейских", - говорится в сообщении.
Позднее Telegram-канал уточнил, что Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Связи с ним нет.
Около 14:00 несколько сотрудников правоохранительных органов покинули офис Baza в Москве. С собой они унесли несколько коробок и мешков. Что в них было — неизвестно.
Ранее редакция сообщала, что полиция пришла с обысками в офис Baza и в квартиру главреда Трифонова. В пресс-службе СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza.
Здание Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza
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