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Главреда Baza Трифонова и его коллегу задержали в Москве - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Главреда Baza Трифонова и его коллегу задержали в Москве
Главреда Baza Трифонова и его коллегу задержали в Москве - 22.07.2025, ПРАЙМ
Главреда Baza Трифонова и его коллегу задержали в Москве
Главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега задержаны в Москве, они подозреваются в даче взятки, сообщает СК РФ. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T18:57+0300
2025-07-22T19:00+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега задержаны в Москве, они подозреваются в даче взятки, сообщает СК РФ. "Главным следственным управлением СК России по городу Москве в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ) продолжается активная работа со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией. Следователями столичного СК России задержан главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки (статья 291 УК РФ). Они доставлены к следователю для допроса", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет СК РФ, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования. Кроме того, на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий. Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Позже адвокат Трифонова Алексей Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в офисе завершились. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
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москва, издание, ск рф, задержание
МОСКВА, издание, СК РФ, задержание
18:57 22.07.2025 (обновлено: 19:00 22.07.2025)
 
Главреда Baza Трифонова и его коллегу задержали в Москве

СК РФ: главред Baza и его коллега, подозреваемые в даче взятки, задержаны в Москве

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега задержаны в Москве, они подозреваются в даче взятки, сообщает СК РФ.
"Главным следственным управлением СК России по городу Москве в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ) продолжается активная работа со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией. Следователями столичного СК России задержан главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки (статья 291 УК РФ). Они доставлены к следователю для допроса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет СК РФ, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.
Кроме того, на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.
Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Позже адвокат Трифонова Алексей Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в офисе завершились.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
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