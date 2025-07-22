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Раскупили билеты на первый рейс Nordwind из Пхеньяна в Москву - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Раскупили билеты на первый рейс Nordwind из Пхеньяна в Москву
Раскупили билеты на первый рейс Nordwind из Пхеньяна в Москву - 22.07.2025, ПРАЙМ
Раскупили билеты на первый рейс Nordwind из Пхеньяна в Москву
Билеты на первый рейс авиакомпании Nordwind из Пхеньяна в Москву закончились, следует из данных на сайте авиакомпании, которые изучил корреспондент РИА Новости. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T17:42+0300
2025-07-22T17:42+0300
nordwind
пхеньян
москва
кндр
россия
авиарейсы
билеты
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Билеты на первый рейс авиакомпании Nordwind из Пхеньяна в Москву закончились, следует из данных на сайте авиакомпании, которые изучил корреспондент РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полеты будет совершаться на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Рейс в столицу КНДР запланирован на 27 июля в 19.00 мск из аэропорта "Шереметьево". В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за ковидных ограничений. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу.
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nordwind, пхеньян, москва, кндр, россия, авиарейсы, билеты
Nordwind, Пхеньян, МОСКВА, КНДР, РОССИЯ, авиарейсы, билеты
17:42 22.07.2025
 
Раскупили билеты на первый рейс Nordwind из Пхеньяна в Москву

Билеты на первый рейс авиакомпании Nordwind из Пхеньяна в Москву закончились

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Nordwind"
Самолеты авиакомпании Nordwind - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Билеты на первый рейс авиакомпании Nordwind из Пхеньяна в Москву закончились, следует из данных на сайте авиакомпании, которые изучил корреспондент РИА Новости.
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полеты будет совершаться на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.
Рейс в столицу КНДР запланирован на 27 июля в 19.00 мск из аэропорта "Шереметьево".
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР.
Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за ковидных ограничений. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу.
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