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Раскупили билеты на первый рейс Nordwind из Пхеньяна в Москву

Раскупили билеты на первый рейс Nordwind из Пхеньяна в Москву - 22.07.2025, ПРАЙМ

Раскупили билеты на первый рейс Nordwind из Пхеньяна в Москву

Билеты на первый рейс авиакомпании Nordwind из Пхеньяна в Москву закончились, следует из данных на сайте авиакомпании, которые изучил корреспондент РИА Новости. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T17:42+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Билеты на первый рейс авиакомпании Nordwind из Пхеньяна в Москву закончились, следует из данных на сайте авиакомпании, которые изучил корреспондент РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полеты будет совершаться на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Рейс в столицу КНДР запланирован на 27 июля в 19.00 мск из аэропорта "Шереметьево". В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за ковидных ограничений. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу.

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