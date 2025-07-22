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Биолог рассказал, как бороться с нашествием медуз в Азовском море - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Биолог рассказал, как бороться с нашествием медуз в Азовском море
Биолог рассказал, как бороться с нашествием медуз в Азовском море - 22.07.2025, ПРАЙМ
Биолог рассказал, как бороться с нашествием медуз в Азовском море
Одним из способов борьбы с нашествием медуз, которое теперь ежегодно наблюдается в прибрежной зоне Азовского моря, может стать вывод этих животных из перечня... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T03:28+0300
2025-07-22T03:28+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Одним из способов борьбы с нашествием медуз, которое теперь ежегодно наблюдается в прибрежной зоне Азовского моря, может стать вывод этих животных из перечня водных биоресурсов для морей Юга России, сказал РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин. Ранее в соцсетях появились видео большого количества медуз в Азовском море. Большая часть из них, по словам Саяпина, - это корнероты (вид Rhizostoma pulmo), которые обитают в Черном море и заходят в Азовское, когда для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база. "С учетом того, что сейчас идет цикл осолонения Азовского моря, с лета 2019 года ситуация с нашествием желетелых наблюдается ежегодно", - сказал биолог. Он отметил, что корнероты выедают зоопланктон, который является кормовой базой планктоноядных рыб, таких как тюлька и хамса. Кроме того, медузы поедают икру, мальков и мелкую рыбу, что ведет к снижению численности рыбы в море. Для людей большое количество медуз в местах купания также доставляет неудобства, а крупные экземпляры могут и обжечь человека. При этом, по данным Саяпина, несколько лет назад медузы были включены в перечень видов, являющихся водными биологическими ресурсами, что предполагает необходимость получения лицензии и заключение договора на их вылов. "Считаю, что если для Дальнего Востока это может быть оправдано, то для южных морей России имеет смысл вывести медуз из этого перечня", - сказал ученый. Он пояснил, что если будет разрешен свободный вылов медуз на юге, могут появиться и разработки по их использованию, например, в пищевой и биотехнической промышленности. "При таком подходе бизнес может быстро решить вопрос с растущей численностью корнеротов", - отметил Саяпин. Пока проблема не решена, по его мнению, в местах массового купания людей желательно установить боновые заграждения, которые будут задерживать наиболее крупные экземпляры медуз, а также организовать уборку погибших желетелых на пляжах.
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сельское хозяйство, общество , азовское море, черное море, дальний восток, ран
Сельское хозяйство, Экономика, Общество , Азовское море, Черное море, Дальний Восток, РАН
03:28 22.07.2025
 
Биолог рассказал, как бороться с нашествием медуз в Азовском море

Биолог Саяпин предложил вывести медуз из перечня водных биоресурсов для морей Юга России

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Одним из способов борьбы с нашествием медуз, которое теперь ежегодно наблюдается в прибрежной зоне Азовского моря, может стать вывод этих животных из перечня водных биоресурсов для морей Юга России, сказал РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин.
Ранее в соцсетях появились видео большого количества медуз в Азовском море. Большая часть из них, по словам Саяпина, - это корнероты (вид Rhizostoma pulmo), которые обитают в Черном море и заходят в Азовское, когда для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база.
"С учетом того, что сейчас идет цикл осолонения Азовского моря, с лета 2019 года ситуация с нашествием желетелых наблюдается ежегодно", - сказал биолог.
Он отметил, что корнероты выедают зоопланктон, который является кормовой базой планктоноядных рыб, таких как тюлька и хамса. Кроме того, медузы поедают икру, мальков и мелкую рыбу, что ведет к снижению численности рыбы в море. Для людей большое количество медуз в местах купания также доставляет неудобства, а крупные экземпляры могут и обжечь человека.
При этом, по данным Саяпина, несколько лет назад медузы были включены в перечень видов, являющихся водными биологическими ресурсами, что предполагает необходимость получения лицензии и заключение договора на их вылов. "Считаю, что если для Дальнего Востока это может быть оправдано, то для южных морей России имеет смысл вывести медуз из этого перечня", - сказал ученый.
Он пояснил, что если будет разрешен свободный вылов медуз на юге, могут появиться и разработки по их использованию, например, в пищевой и биотехнической промышленности. "При таком подходе бизнес может быстро решить вопрос с растущей численностью корнеротов", - отметил Саяпин.
Пока проблема не решена, по его мнению, в местах массового купания людей желательно установить боновые заграждения, которые будут задерживать наиболее крупные экземпляры медуз, а также организовать уборку погибших желетелых на пляжах.
 
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