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Бизнес рискует оказаться на обочине технологического прогресса - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Бизнес рискует оказаться на обочине технологического прогресса
Бизнес рискует оказаться на обочине технологического прогресса - 22.07.2025, ПРАЙМ
Бизнес рискует оказаться на обочине технологического прогресса
Бизнес в России может оказаться на обочине технологического прогресса, если не пересмотрит подготовку будущих специалистов искусственного интеллекта (ИИ),... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T06:11+0300
2025-07-22T06:11+0300
технологии
финансы
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Бизнес в России может оказаться на обочине технологического прогресса, если не пересмотрит подготовку будущих специалистов искусственного интеллекта (ИИ), заявил РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов. "Стремительное развитие искусственного интеллекта требует кардинального пересмотра подходов к подготовке специалистов. Без таких изменений и бизнес, и государство рискуют оказаться на обочине технологического прогресса", - сказал Меньшов. По его мнению, сегодня фундаментального инженерного образования уже недостаточно. Классический IT-специалист трансформируется в ИИ-инженера, способного интегрировать нейросети в свою работу. Однако, чтобы это произошло, программы обучения должны быть динамичными. "Требования к специалистам будут только усложняться. Влияя на развитие систем оценки сегодня, мы готовим кадры завтрашнего дня", - уверен Меньшов. Так, один из ключевых трендов - zero-time-onboarding, когда компании ждут от сотрудников мгновенного погружения в проекты. Современные инструменты сокращают время на выполнение задач, а в некоторых случаях ИИ может полностью заменить отдельные навыки. Долгая адаптация становится барьером для роста производительности. Меньшов также подчеркнул необходимость перехода от оценки традиционных технических навыков к мониторингу компетенций будущего, особенно в области ИИ. Главная задача такой системы - не отбор персонала, а создание индивидуальных траекторий развития, синхронизация образовательных программ с потребностями рынка и корректировка запросов к вузам, отметил он. По словам Меньшова, такой подход минимизирует формальное отношение к оценке, фокусирует внимание на реальном освоении актуальных навыков.
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технологии, финансы, банки, сбербанк
Технологии, Финансы, Банки, Сбербанк
06:11 22.07.2025
 
Бизнес рискует оказаться на обочине технологического прогресса

Меньшов: бизнес рискует оказаться на обочине технологического прогресса

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Бизнес в России может оказаться на обочине технологического прогресса, если не пересмотрит подготовку будущих специалистов искусственного интеллекта (ИИ), заявил РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов.
"Стремительное развитие искусственного интеллекта требует кардинального пересмотра подходов к подготовке специалистов. Без таких изменений и бизнес, и государство рискуют оказаться на обочине технологического прогресса", - сказал Меньшов.
По его мнению, сегодня фундаментального инженерного образования уже недостаточно. Классический IT-специалист трансформируется в ИИ-инженера, способного интегрировать нейросети в свою работу. Однако, чтобы это произошло, программы обучения должны быть динамичными. "Требования к специалистам будут только усложняться. Влияя на развитие систем оценки сегодня, мы готовим кадры завтрашнего дня", - уверен Меньшов.
Так, один из ключевых трендов - zero-time-onboarding, когда компании ждут от сотрудников мгновенного погружения в проекты. Современные инструменты сокращают время на выполнение задач, а в некоторых случаях ИИ может полностью заменить отдельные навыки. Долгая адаптация становится барьером для роста производительности.
Меньшов также подчеркнул необходимость перехода от оценки традиционных технических навыков к мониторингу компетенций будущего, особенно в области ИИ. Главная задача такой системы - не отбор персонала, а создание индивидуальных траекторий развития, синхронизация образовательных программ с потребностями рынка и корректировка запросов к вузам, отметил он.
По словам Меньшова, такой подход минимизирует формальное отношение к оценке, фокусирует внимание на реальном освоении актуальных навыков.
 
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