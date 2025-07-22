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Руководство Bosch решило сократить свыше 1000 рабочих мест в ФРГ, пишут СМИ

Руководство Bosch решило сократить свыше 1000 рабочих мест в ФРГ, пишут СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ

Руководство Bosch решило сократить свыше 1000 рабочих мест в ФРГ, пишут СМИ

Крупнейший в мире производитель автокомпонентов Bosch сократит в ближайшие четыре года около 1,1 тысячи рабочих мест на заводе в городе Ройтлинген федеральной... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T19:21+0300

2025-07-22T19:21+0300

2025-07-22T19:21+0300

экономика

bosch

германия

сокращение рабочих мест

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БЕРЛИН, 22 июл - ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель автокомпонентов Bosch сократит в ближайшие четыре года около 1,1 тысячи рабочих мест на заводе в городе Ройтлинген федеральной земли Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild со ссылкой на представителей концерна. "В будущем в Ройтлингене планируется производить в основном полупроводники. На основе этих планов ожидается, что до конца 2029 года потребуется "оптимизация" до 1100 рабочих мест. Это затронет как производство, включая выпуск блоков управления, так и административные подразделения", - пишет издание. Поставщик автокомпонентов планирует реорганизовать свое предприятие в Ройтлингене, поскольку автомобильный рынок переживает спад, а конкуренция усиливается, пишет Bild. В связи с этим к концу 2025 года площадь помещений в Ройтлингене будет увеличена более чем на 5 тысяч квадратных метров для производства передовых чипов на карбиде кремния. "Мы должны быстро адаптировать нашу структуру к стремительным изменениям на рынке и повысить конкурентоспособность, чтобы устойчиво укрепить наше предприятие", - сообщил Bild представитель компании Дирк Кресс. По его словам, рынок находится под жестким давлением со стороны новых участников. У Bosch, который является одним из крупнейших в мире поставщиков автокомпонентов, с конца 2023 года действует целый ряд программ по сокращению расходов и персонала. С учетом изменений в Ройтлингене общее количество сокращаемых должностей превысит 14 тысяч, значительная часть которых приходится на Германию.

https://1prime.ru/20250523/steel-857880192.html

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bosch, германия, сокращение рабочих мест