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Банк России сообщил о росте денежной массы в стране

Банк России сообщил о росте денежной массы в стране - 22.07.2025, ПРАЙМ

Банк России сообщил о росте денежной массы в стране

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 0,7%, до 119,1 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 22.07.2025, ПРАЙМ

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денежная масса

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 0,7%, до 119,1 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июля составил 119,095 триллиона рублей, на 1 июня - 118,219 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 875,6 миллиарда рублей, или на 0,7%.

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денежная масса, россия, рост