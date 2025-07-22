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Банк России сообщил о росте денежной массы в стране - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Банк России сообщил о росте денежной массы в стране
Банк России сообщил о росте денежной массы в стране - 22.07.2025, ПРАЙМ
Банк России сообщил о росте денежной массы в стране
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 0,7%, до 119,1 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T20:28+0300
2025-07-22T20:29+0300
экономика
денежная масса
россия
рост
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 0,7%, до 119,1 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июля составил 119,095 триллиона рублей, на 1 июня - 118,219 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 875,6 миллиарда рублей, или на 0,7%.
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денежная масса, россия, рост
Экономика, денежная масса, РОССИЯ, рост
20:28 22.07.2025 (обновлено: 20:29 22.07.2025)
 
Банк России сообщил о росте денежной массы в стране

Денежная масса РФ в национальном определении выросла на 0,7%, до 119,1 трлн руб

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 0,7%, до 119,1 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июля составил 119,095 триллиона рублей, на 1 июня - 118,219 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 875,6 миллиарда рублей, или на 0,7%.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны
26 мая, 19:33
 
Экономикаденежная массаРОССИЯрост
 
 
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